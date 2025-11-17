Росіяни атакували Суми дорогою протикорабельною ракетою: авіаексперт розкрив причину

Росіяни бездумно гатять по Україні різними типами ракет, які насправді мають геть інше цільове призначення. Наприклад, 14 листопада ворог атакував Суми протикорабельною ракетою "Циркон".

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський сказав 24 Каналу, з чим може бути пов'язаний такий хаотичний удар "Цирконом" по Сумах та навіщо.

Навіщо росіяни били по Сумах "Цирконом"?

Росія ніколи не була раціональна щодо виконання ресурсів. "Циркон" – це протикорабельна ракета, але вона має швидкість велику, що дозволяє ворогу все ж таки спробувати прорвати протиповітряну оборону.

Головна мета Росії – отримати можливість прорвати українську ППО й завдати якомога більше шкоди. Навіть якщо вони будуть використовувати коштовне озброєння для нищення українських будинків. Тому що росіяни – терористи, й вони готові ризикувати та використовувати будь-яке озброєння, яке у них є,

– зауважив Храпчинський.

"Циркон" досі експериментальна зброя, яка проходить якісь бойові випробування, тому росіяни, наприклад, можуть направляти ракету в регіони, де є більш сучасна система протиповітряної оборони, щоб перевірити, чи перехопить її українська ППО.

Авіаексперт нагадав, що коли ворог застосовував "Циркон" по Києву, то цю ракету перехоплювали. Тож тут можна казати й про бойові випробування для того, щоб, можливо, перевірити якісь елементи, які вони покращували.

