Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський сказав 24 Каналу, з чим може бути пов'язаний такий хаотичний удар "Цирконом" по Сумах та навіщо.

Зверніть увагу Росія вже так робила у 2 інших країнах: The Independent пояснило справжню мету ударів по Україні

Навіщо росіяни били по Сумах "Цирконом"?

Росія ніколи не була раціональна щодо виконання ресурсів. "Циркон" – це протикорабельна ракета, але вона має швидкість велику, що дозволяє ворогу все ж таки спробувати прорвати протиповітряну оборону.

Головна мета Росії – отримати можливість прорвати українську ППО й завдати якомога більше шкоди. Навіть якщо вони будуть використовувати коштовне озброєння для нищення українських будинків. Тому що росіяни – терористи, й вони готові ризикувати та використовувати будь-яке озброєння, яке у них є,

– зауважив Храпчинський.

"Циркон" досі експериментальна зброя, яка проходить якісь бойові випробування, тому росіяни, наприклад, можуть направляти ракету в регіони, де є більш сучасна система протиповітряної оборони, щоб перевірити, чи перехопить її українська ППО.

Авіаексперт нагадав, що коли ворог застосовував "Циркон" по Києву, то цю ракету перехоплювали. Тож тут можна казати й про бойові випробування для того, щоб, можливо, перевірити якісь елементи, які вони покращували.

Останні атаки по Сумах: що відомо?