Систематичні атаки на цивільну інфраструктуру є ключовим елементом російської стратегії, спрямованої на те, щоб підірвати моральний дух українців, передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

Дивіться також Україна не програє, якщо втратить Покровськ, – військовий експерт

Чого хоче домогтися Росія ударами по цивільних?

Натея Сескурія, експертка з британського аналітичного центру RUSI, пояснила, чого домагаються окупанти. За її словами, ворог сподівається, що виснажене війною та постійними атаками українське населення, почне тиснути на уряд, аби той пішов на будь-яку угоду, яка обіцяє кінець бойових дій.

Втім, зазначає експертка, досі ця стратегія виявилася неефективною щодо українців, оскільки ті демонструють надзвичайну стійкість і рішучість перед обличчям багаторічної агресії.

Тим часом Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця зауважує, що ця зима стане для мільйонів українців однією з найважчих за останні роки. Часті відключення електроенергії занурюють цілі регіони в темряву та холод, змушують лікарні переходити на аварійне живлення. Для літніх і вразливих людей у багатоповерхівках блекаути можуть означати години або дні ізоляції без ліфта, тепла, а часто й без їжі чи ліків. Майже чотири роки конфлікту виснажили ресурси людей. Багато сімей входять у цю зиму без жодних заощаджень.

Кір Джайлз, науковий співробітник аналітичного центру Chatham House, каже, що удари Москви спрямовані на те, щоб "завдати максимально можливої шкоди й страждань цивільному населенню".

Це той самий принцип, який ми бачили в Сирії, у Чечні та багатьох інших війнах Москви протягом десятиліть і століть,

– сказав експерт.

Пан Джайлз пояснив, що Росія намагається деморалізувати Україну своїми жорстокими методами. Саме тому, за його словами, російські удари спрямовують по пологових будинках і дитсадках, тобто по найбільш вразливих категоріях населення.

Він також зазначив, що тортури й морення голодом українських військових і цивільних полонених здійснюються не задля якоїсь військової мети, а лише для того, щоб показати жорстокість.

Що відомо про наслідки останніх російських атак на Україну?