"Каждый звук пытается убить": как Россия совершенствует тактику "дроновой войны"

Россияне при технологической поддержке Китая имеют возможность улучшать возможности дронов на оптоволокне. Вражеские беспилотники теперь могут летать на большее расстояние. Это создает дополнительные угрозы для украинских защитников.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил в разговоре с 24 Каналом, что Китай является основным производителем технологий в мире микрочипов, оптоволоконного кабеля. Это комплектование контейнерами бесперебойным потоком заходит на российские военные предприятия

На какое расстояние могут летать российские дроны на оптоволокне?

Федоренко отметил, что оптоволоконный кабель, который россиянам поставляет Китай по качеству сейчас лучше, чем оптоволоконные дроны в Украине – именно благодаря китайским технологиям и сырью.

Именно поэтому противник увеличивает размеры дронов. Они имеют мощные батарейки, что позволяю беспилотникам нести определенную полезную нагрузку – боеприпас разрушительного действия. Плюс увеличиваются размеры катушек и количество километров автоволоконного кабеля, что намотано на них,

– подчеркнул командир полка.

Противник имеет прототипы, которые могут залетать до 40 километров в глубину наших боевых порядков. Это еще не происходит массово, но, по его словам, в обозримой перспективе следующего года ведения боевых действий, это решение может стать массированно со стороны России. В то же время Украина активно работает над привлечением ресурсов и необходимого комплектования для масштабирования своих дронных программ. В частности, для улучшения качества дронов, которые управляются по принципу передачи сигнала через оптоволоконный кабель.

К слову. Россия впервые использовала "Шахед", на борту которого была ракета класса воздух-воздух Р-60. Россияне могут использовать эти средства для нанесения ударов по украинским вертолетам, которые сбивают вражеские дроны или легкомоторные самолеты. Однако есть вопросы относительно эффективности использования этих ракет.

"За следующий год линия боевого соприкосновения еще изменится. В прошлом году радиус килзоны, где каждый звук пытается убить и потенциально может это сделать. составлял примерно 7 километров. Сегодня ее радиус – более 20 километров. Вся эта площадь плотно контролируется как средствами наблюдения – разведывательными дронами и мультироторного типа мавик, и типа "крыло", так и она насыщена дронами ударного типа действия, в частности, оптоволоконными", – отметил Юрий Федоренко.

Он добавил, что за год радиус килзоны может увеличиться и до 35 километров.

Как враг применяет на фронте дроны на оптоволокне?