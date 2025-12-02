"Кожен звук намагається вбити": як Росія вдосконалює тактику "дронової війни"

Росіяни за технологічної підтримки Китаю мають можливість покращувати можливості дронів на оптоволокні. Ворожі безпілотники тепер можуть літати на більшу відстань. Це створює додаткові загрози для українських захисників.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив у розмові з 24 Каналом, що Китай є основним виробником технологій у світі мікрочіпів, оптоволоконного кабелю. Це комплектування контейнерами безперебійним потоком заходить на російські воєнні підприємства

На яку відстань можуть літати російські дрони на оптоволокні?

Федоренко наголосив, що оптоволоконний кабель, який росіянам постачає Китай за якістю зараз краще, ніж той, що використовується для оптоволоконних дронів в Україні, – саме завдячуючи китайським технологіям та сировині.

Саме тому противник збільшує розміри дронів. Вони мають потужніші батарейки, що дозволяє безпілотникам нести певне корисне навантаження – боєприпас руйнівної дії. Плюс збільшуються розміри котушок та кількість кілометрів оптоволоконного кабелю, що намотано на них,

– підкреслив командир полку.

Противник має прототипи, які можуть залітати до 40 кілометрів у глибину наших бойових порядків. Це ще не відбувається масово, але, за його словами, в осяжній перспективі наступного року ведення бойових дій, це рішення може стати масованим з боку Росії.

Водночас Україна активно працює над залученням ресурсів і необхідного комплектування для масштабування своїх дронних програм. Зокрема, для покращення якості дронів, які керуються за принципом передачі сигналу через оптоволоконний кабель.

До слова. Росія вперше використала "Шахед", на борту якого була ракета класу повітря-повітря Р-60. Росіяни можуть використовувати ці засоби для завдання ударів по українських вертольотах, які збивають ворожі дрони або легкомоторні літаки. Проте є питання щодо ефективності використання цих ракет.

"За наступний рік лінія бойового зіткнення ще зміниться. Торік радіус кілзони, де кожний звук намагається вбити і потенційно може це зробити, складав приблизно 7 кілометрів. Сьогодні її радіус – понад 20 кілометрів. Вся ця площа щільно контролюється як засобами спостереження – розвідувальними дронами і мультироторного типу мавік, і типу крило, так і вона насичена дронами ударного типу дії, зокрема, оптоволоконними", – наголосив Юрій Федоренко.

Він додав, що за рік радіус кілзони може збільшитися і до 35 кілометрів.

Як ворог застосовує на фронті дрони на оптоволокні?