Враг связан, – военный объяснил, что происходит в Покровске

Появилась информация, что российские силы сейчас есть в центральной части Покровска. Группа оккупантов, вероятно, движется с севера на юг вдоль проспекта Мира.

Учитывая погодные условия оккупантам удается незаметно проникать в Покровск, однако такую тактику используют и наши Силы обороны, чтобы давать отпор противнику там. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Муесинко рассказал 24 Каналу, что группы россиян уже ранее фиксировали в центральной части города, однако со временем их оттуда вытесняли.

"Враг несколько связан в Покровске, ведь раньше он не смог продвигаться дальше. Центральная часть больше напоминала своего рода "серую зону"", – сказал он.

Как действуют россияне в Покровске?

Александр Муесинко подчеркнул, что россияне в Покровске пытаются привлекать свои силы, штурмовые группы, чтобы прятаться там и рассредотачиваться в районе городской застройки.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Все для того, чтобы их становилось еще труднее выявлять, чем это было возможно до этого. Также россияне используют погодные условия, которые иногда не дают возможность (Силам обороны – 24 Канал) вовремя увидеть врага и зафиксировать его передвижения,

– отметил военнослужащий.

Несмотря на все, битва за Покровск продолжается. Украинские военные, учитывая возможности, продолжают выполнять задачи по сдерживанию противника и наносить ему максимальные потери, чтобы оккупанты не имели возможностей развивать темп продвижения дальше.

Какая ситуация на фронте?