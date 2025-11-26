Ворог зв'язаний, – військовий пояснив, що відбувається у Покровську

З'явилась інформація, що російські сили зараз є у центральній частині Покровська. Група окупантів, ймовірно, рухається з півночі на південь вздовж проспекту Миру.

З огляду на погодні умови окупантам вдається непомітно проникати у Покровськ, однак таку тактику використовують й наші Сили оборони, щоб давати відсіч противнику там. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Муєсінко розповів 24 Каналу, що групи росіян вже раніше фіксували у центральній частині міста, проте з часом їх зі звідти витісняли.

Дивіться також Росіяни просуваються в Покровську, зайшли на околиці Сіверська і готують штурм Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Ворог дещо зв'язаний у Покровську, адже раніше він не зміг просуватись далі. Центральна частина більше нагадувала свого роду "сіру зону"", – сказав він.

Як діють росіяни у Покровську?

Олександр Муєсінко підкреслив, що росіяни у Покровську намагаються залучати свої сили, штурмові групи, щоб ховатись там і розосереджуватись у районі міської забудови.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Все задля того, щоб їх ставало ще важче виявляти, ніж це було можливо до цього. Також росіяни використовують погодні умови, які іноді не дають можливість (Силам оборони – 24 Канал) вчасно побачити ворога та зафіксувати його пересування,

– зазначив військовослужбовець.

Попри все, битва за Покровськ триває. Українські військові, з огляду на можливості, продовжують виконувати завдання зі стримування противника та завдавати йому максимальних втрат, щоб окупанти не мали можливостей розвивати темп просування далі.

Яка ситуація на фронті?