Как изменится система пополнения боевых бригад?

По словам президента, во время поездки во фронтовые районы он услышал запросы бригад. Поэтому их попытаются выполнить.

Один из таких запросов – справедливое распределение личного состава между бригадами. Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, и сейчас есть поручение Ставки все это проработать начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса и очень опытным военным. В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения,

– высказался гарант.

Зеленскому подробно доложили о ситуации на фронте. Ключевыми направлениями сейчас являются Купянск, Покровск и Гуляйполе.

Президент подчеркнул, что работа Сил обороны позволяет разбивать тезисы российской пропаганды.

"Важно, что украинские воины продолжают уничтожать оккупанта, защищают позиции и выполняют боевые задачи. Именно это – основа нашей возможности вести переговоры в интересах Украины. Россияне повсюду в мире разносят, что Украина якобы не может защищаться. Они говорят, что украинские воины не могут защищаться. Ежедневный боевой результат украинской армии, ежедневный результат наших специальных служб, наших дипстрайков – это доказательство, что Украина может защищать свои интересы", – сказал он.

Обратите внимание! По итогам боев Зеленский отметил бригады, которые работают на Донетчине, Купянщине, Запорожье, Сумщине.

Сейчас каждый уничтоженный российский оккупант, каждое пополнение нашего обменного фонда для Украины, каждый российский штурм, который украинцы остановили, каждая уничтоженная российская единица техники, каждый наш дипстрайк – это аргументы, что с Украиной стоит быть, Украине стоит помогать и давить ради мира надо не на Украину, а на Россию – единственную причину, почему война затягивается,

– добавил лидер государства.

Производство ПВО будут контролировать

Также Зеленский рассказал, какие решения приняли по ПВО:

Министерство обороны и военное командование будет регулярно контролировать финансирование перехватчиков, объем производства, договоренности с партнерами.

Надо максимально наращивать производство, в том числе ПВО малого и среднего радиуса действия. Такие системы нужны и для фронта, и для защиты объектов энергетики.

"Наше украинское производство – это гарантия защиты, украинцы не должны зависеть от того, удается ли что-то найти на мировом рынке или на складах партнеров. Задачи по производству должны быть выполнены вовремя, персональная ответственность за это на всех уровнях", – подчеркнул президент.

Украинцы получают "тысячу Зеленского"

Напоследок глава государства сказал несколько слов о выплатах по программе зимней поддержки, которые уже начались. Он напомнил, что желающие получить средства должны оформить заявку именно в этом году, до Рождества. А вот использовать деньги можно будет и в следующем году.

В прифронтовых, приграничных регионах есть уже более 133 тысяч заявок через Укрпочту, в целом через сеть Укрпочты – почти 550 тысяч заявок. В Дии подали почти 11 миллионов заявок.

Напомним! Задонатить друзьям на банк не удастся. "Тысячу Зеленского" можно переводить на проверенные фонды по реквизитам.

Палиса раскрыл, какое внесет предложение по пополнению боевых бригад

Вскоре после того, как Зеленский выступил с обращением, Павел Палиса сделал заявление. Он сказал, что нынешний уровень мобилизации позволяет упорядочить систему, которая должна работать одинаково для всех.

Но речь не идет о том, чтобы "кому-то дать больше". Речь о "справедливости, доверии и стабильности для подразделений, которые ежедневно держат тяжелые направления".

Сегодня Президент публично сказал важную вещь, которую я слышу от каждой бригады, которая стоит на передовой. Это не новая тема, я знаю о ней, когда еще сам был комбригом. Но это болезненный разговор, который давно назрел, и который уже невозможно откладывать. Речь идет о справедливом и понятном распределении пополнения для боевых бригад. (...) Когда бригада знает, что получит пополнение вовремя и в определенном объеме – она иначе планирует подготовку, обучение мобилизованных и, соответственно, всю свою деятельность,

– пояснил Палиса.

Он подчеркнул, что речь идет не только о количестве людей, ведь важно и качество подготовки – ее "нужно позволить проводить всем боевым бригадам самостоятельно".

"Думаю, что это должно способствовать формированию слаженных коллективов, готовых к боевым действиям в своем секторе, под конкретную технику, вооружения и тактику. Это тоже будет частью моего предложения. Я не люблю давать обещания наперед, но могу сказать одно: мы очень хорошо понимаем, почему это нужно фронту. И почему с этим нельзя тянуть. Решение должно быть честным и понятным для тех, кто сегодня на нуле. Потому что именно для них все это и делается", – завершил Павел Палиса.