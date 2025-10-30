Россияне запустили более 600 дронов и 52 ракеты: сколько целей сбила ПВО
- В ночь на 30 октября Россия запустила более 600 дронов и 52 ракеты на Украину, из которых ПВО сбила 623 цели, включая 592 дроны и 31 ракету.
- Прямые попадания зафиксированы на 20 локациях, в частности 16 ракет и 63 дронов.
В ночь на 30 октября Россия массированно атаковала Украину. Враг запустил более 600 дронов и около полусотни ракет.
Украинской ПВО удалось сбить часть целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Сколько ракет и дронов сбила ПВО?
С 19:00 29 октября и в ночь на 30 октября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения, а именно:
- 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск с территории России и Чауда (ТОТ АР Крым);
- 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Нижегородской области России;
- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области России;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатых ракет Искандер-К из Курска, Воронежской области России;
- 30 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области России;
- 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из акватории Черного моря;
- 1 управляемой авиационной ракеты Х-31П из акватории Черного моря.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 623 воздушные цели, а именно:
- 592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 7 крылатых ракет "Калибр";
- 1 крылатую ракету Искандер-К;
- 21 крылатых ракет Х-101;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Сейчас зафиксировано прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях, падение обломков на 19 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, 3 вражеские ракеты по состоянию на 11:30 локально потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется.
Последствия российской атаки на Украину: коротко о главном
В результате массированной ракетно-дроновой атаки два человека погибли.
Кроме этого, во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления. Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 19:00 – объемом от 1 очереди до 2 очередей. В эти же часы также действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку и заявил, что Россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в страну-агрессора конкретными последствиями – санкциями и реальным давлением.
Он призвал бить, в частности санкциями, по нефтегазовой отрасли и финансам врага. А также отметил, что рассчитывает на шаги США, ЕС и стран G7.