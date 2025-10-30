Россияне запустили более 600 дронов и 52 ракеты: сколько целей сбила ПВО

В ночь на 30 октября Россия массированно атаковала Украину. Враг запустил более 600 дронов и около полусотни ракет.

Украинской ПВО удалось сбить часть целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько ракет и дронов сбила ПВО?

С 19:00 29 октября и в ночь на 30 октября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения, а именно:

653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск с территории России и Чауда (ТОТ АР Крым);

4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Нижегородской области России;

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области России;

8 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатых ракет Искандер-К из Курска, Воронежской области России;

30 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области России;

2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из акватории Черного моря;

1 управляемой авиационной ракеты Х-31П из акватории Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 623 воздушные цели, а именно:

592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

7 крылатых ракет "Калибр";

1 крылатую ракету Искандер-К;

21 крылатых ракет Х-101;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Сейчас зафиксировано прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях, падение обломков на 19 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, 3 вражеские ракеты по состоянию на 11:30 локально потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется.

Сколько целей сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

