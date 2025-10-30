Росіяни запустили понад 600 дронів та 52 ракети: скільки цілей збила ППО

У ніч на 30 жовтня Росія масовано атакувала Україну. Ворог запустив понад 600 дронів та близько пів сотні ракет.

Українській ППО вдалося збити частину цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Скільки ракет і дронів збила ППО?

З 19:00 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу, а саме:

653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ з території Росії та Чауда (ТОТ АР Крим);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Нижнєгородської області Росії;

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області Росії;

8 крилатих ракет "Калібр";

2 крилатих ракет Іскандер-К із Курська, Воронезької області Росії;

30 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області Росії;

2 керованих авіаційних ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря;

1 керованої авіаційної ракети Х-31П з акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною було збито/подавлено 623 повітряні цілі, а саме:

592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

7 крилатих ракет "Калібр";

1 крилату ракету Іскандер-К;

21 крилату ракету Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях, падіння уламків на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, 3 ворожі ракети станом на 11:30 локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.

Скільки цілей збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Наслідки російської атаки на Україну: коротко про головне