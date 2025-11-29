Во время российской атаки в Молдове фиксировали БпЛА и закрывали воздушное пространство

Вечером 28 ноября российские войска начали комбинированную атаку по Украине. В это время в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали два беспилотника.

Что известно о дронах в Молдове?

Пограничная полиция сообщила, что получила информацию о пролете двух дронов через воздушное пространство Молдовы на севере.

Отмечается, что беспилотники нарушили воздушное пространство в районе Станиславка (Одесская область) – Воронково – Левобережья и остались незаметными для радара. Эти дроны направлялись в сторону села Большая Косница (Украина) – Руслановка Сорокского района.

Из-за БпЛА воздушное пространство Молдовы временно закрыли. Впоследствии ограничения сняли, за исключением северного региона.

Сообщается, что соответствующие службы уже проверяют район, которым могли пролетать дроны. Сейчас никаких объектов, представляющих угрозу для безопасности граждан, не обнаружили.

