Під час російської атаки в Молдові фіксували БпЛА та закривали повітряний простір

Ввечері 28 листопада російські війська розпочали комбіновану атаку по Україні. В цей час у повітряному просторі Молдови зафіксували два безпілотники.

Що відомо про дрони в Молдові?

Прикордонна поліція повідомила, що отримала інформацію про проліт двох дронів через повітряний простір Молдови на півночі.

Зазначається, що безпілотники порушили повітряний простір у районі Станіславка (Одеська область) – Воронкове – Лівобережжя та залишилися непомітними для радара. Ці дрони прямували в бік села Велика Кісниця (Україна) – Русланівка Сорокського району.

Через БпЛА повітряний простір Молдови тимчасово закрили. Згодом обмеження зняли, за винятком північного регіону.

Повідомляється, що відповідні служби вже перевіряють район, яким могли пролітати дрони. Наразі жодних об'єктів, що становили б загрозу для безпеки громадян, не виявили.

