Россияне вызывают огонь ВСУ на свою же пехоту, военный обозреватель объяснил циничную тактику

Военное командование оккупантов не учитывает количество погибших среди своего войска. Более того, они цинично используют свою же пехоту для достижения определенных целей.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что они служат живой приманкой. Российские пехотинцы просто умирают ради того, чтобы другие военные определили места базирования украинских подразделений.

Смотрите также Россия планирует расширить фланги на Покровском направлении, – военный обозреватель предположил план

Циничная российская тактика на поле боя

Военный обозреватель отметил, что на линии фронта порой бывают случаи, когда украинский танк осуществляет несколько выстрелов, а реакции от россиян нет. Это свидетельствует о том, что те войска врага, которые российское командование отправляет вперед, не имеют противотанковых средств. Или же они есть, но в ограниченном количестве, поэтому оккупанты не хотят рисковать.

Они ставят акцент на человеческую компоненту. Россияне вызывают огонь ВСУ на свою же пехоту, чтобы уже потом их операторы дронов и авиация выискивали наших военных, наши подразделения или бронетехнику для ударов,

– подчеркнул он.

Тимочко подытожил, что российские пехотинцы служат дешевым "мясом". Очевидно, что большинство из них просто погибает.

Заметьте! С начала вторжения российская армия потеряла более 1 154 180 личного состава. Только за 12 ноября ВСУ уничтожили тысячу россиян.

К каким еще тактикам с привлечением пехоты прибегают оккупанты?