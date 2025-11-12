Росіяни викликають вогонь ЗСУ на свою ж піхоту, – військовий оглядач пояснив цинічну тактику

Військове командування окупантів не зважає на кількість загиблих серед свого війська. Ба більше, вони цинічно використовують свою ж піхоту для досягнення певних цілей.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що вони слугують живою приманкою. Російські піхотинці просто вмирають заради того, щоб інші військові визначили місця базування українських підрозділів.

Цинічна російська тактика на полі бою

Військовий оглядач зазначив, що на лінії фронту часом бувають випадки, коли український танк здійснює кілька пострілів, а реакції від росіян немає. Це свідчить про те, що ті війська ворога, які російське командування відправляє вперед, не мають протитанкових засобів. Або ж вони є, але в обмеженій кількості, тому окупанти не хочуть ризикувати.

Вони ставлять акцент на людську компоненту. Росіяни викликають вогонь ЗСУ на свою ж піхоту, щоб вже потім їхні оператори дронів та авіація вишукували наших військових, наші підрозділи або ж бронетехніку для ударів,

– наголосив він.

Тимочко підсумував, що російські піхотинці слугують дешевим "м'ясом". Очевидно, що більшість з них просто гине.

Зауважте! Від початку вторгнення російська армія втратила понад 1 154 180 особового складу. Лише за 12 листопада ЗСУ знищили тисячу росіян.

До яких ще тактик з залученням піхоти вдаються окупанти?