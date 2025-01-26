Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.
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Как россияне жаловались на перевод в пехоту
Так, в перехвате, которое получила украинская разведка, двое оккупантов жалуются на собственное командование, которое продолжает массово переводить в штурмовые подразделения мобилизованных, которые отказываются подписывать контракт с российской армией.
Если помнишь, Аид, Балу, FPV-шники, которые вот чуть ниже нас стоят, где 85-я миномётка, понял? Их же комбриг у*бал в пехоту теперь, потому что не подписали контракты,
– жалуется один из россиян.
На что собеседник отмечает, что вероятно скоро также пойдет в пехоту.
Полный перехват разговора россиян: смотрите видео
К слову, на днях ГУР осуществило масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в России мобильных и интернет-операторов, что вовлечен в агрессию против Украины – компанию "МегаФон". Клиенты компании имели проблемы со связью и интернетом.