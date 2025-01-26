Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что в определенной степени последствия от такого удара российским властям сложно скрыть.

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Какой стратегии придерживается украинское командование?

Шарп отметил, что когда что-то так мощно горит, это создает картинку, а она сегодня очень важна. Для украинцев такие кадры с пожаром в России способствуют повышению морального духа, в случае с россиянами – наоборот.

"Те российские граждане, которые проживают относительно поблизости к объекту – видят это своими глазами, но это видят и те, кто смотрят интернет. Поэтому российские власти не могут заявлять, что "все было сбито" и ПВО "была на высоте". Медийная составляющая является важной", – убежден Шарп.

Военный обозреватель отметил, что в течение года наблюдается, что украинское командование приняло стратегию нанесения не эпизодических, а систематических ударов по российскому тылу.

Почему ВСУ выбирают в качестве цели НПЗ?

По ряду причин НПЗ – это наиболее приоритетная цель. В частности, из-за того, что удары можно наносить беспилотниками. По словам военного обозревателя, возможности ВСУ и СБУ ограничены, дальнобойные крылатые или баллистические ракеты или вообще отсутствуют, или они имеются в единичных экземплярах. Поэтому имеють место быть БпЛА.

Цели по типу НПЗ, говоря сленговым языком, "нежные". Для их поражения не нужны большие и тяжелые боеголовки. Иногда даже не столько важно точное поражение. Это то, что дают беспилотники,

– озвучил Шарп.

Последствия от ударов

По словам Шарпа, нанесенный ущерб можно во многих случаях оценить по обнародованным кадрам. Например, горит большой резервуар с горючим, можно посчитать ущерб, если он был полный. Наиболее важным является уничтожение заметной части или запасов, или объемов производства.

"Поэтому результат частичный, потому что иногда там снижалось изготовление продукции на несколько процентов в начале года. Сложно сказать, что в России возник дефицит топлива или проблемы с экспортом сырой нефти. Однако серьезно наносится материальный ущерб. Это важно, потому что война – это множество составляющих", – отметил Шарп.

Противник, по словам военного обозревателя, не должен чувствовать себя безопасно ни в тылу, ни на линии фронта. Чтобы было влияние на ситуацию на поле боя или на экономику России на уровне критического ущерба результаты от ударов, по словам Шарпа, должны быть более существенными, чем те, которые удавалось достигать до сих пор.

Он отметил, что надо придерживаться системности ударов и она должна выйти на качественно новый уровень. Для этого Украине нужны дополнительные средства поражения, которых не хватает, крылатые и баллистические ракеты, или же больше БпЛА.

Напомним, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая привлечена к обеспечению российской армии. Были зафиксированы взрывы и пожар. Рязанский НПЗ входит в четверку крупнейших в России и в частности производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.