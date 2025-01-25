Как сообщают источники 24 Канала в разведке, ГУР осуществило масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в России мобильных и интернет-операторов, задействованного в агрессии против Украины – компанию "МегаФон".

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Атака на связь и сеть в России

В результате атаки, в течение всего дня, пятницы, 24 января, у клиентов компании были проблемы со связью и интернетом.

Со вчерашнего утра жители Москвы, Санкт-Петербурга и многих центральных регионов России начали жаловаться на перебои с мобильной связью, интернетом, а также на плохую работу многих мобильных сервисов и приложений. Уже через несколько часов в "Роскомнадзоре" подтвердили "сбой на инфраструктуре компании Мегафон".

Впоследствии российские медиа назвали истинную причину отсутствия связи и интернета – "результативная ковровая DDoS-атака на Мегафон". В самой компании заявили, что их сеть якобы работает "штатно", но добавили, что возможные проблемы с доступом происходят по независимым от компании причинам.

Известно о нарушении работы не только "Мегафон", но и операторов связи и интернета Yota, NetByNet. Также россияне оказались без доступа к интернет-ресурсам и сервисам, таким как Steam, Twitch, Discord.

Российские издания пестрят заголовками о масштабном сбое / Скриншот

Напомним, что на массовые сбои в работе интернет-сервисов, в частности мобильных операторов и Telegram, россияне начали жаловаться 24 января. Трудности наблюдались и в финансовом секторе, где клиенты банка ВТБ имели проблемы с проведением операций.