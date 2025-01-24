Также наблюдаются трудности с работой мессенджера Telegram – не загружаются медиафайлы и возникают задержки в доставке сообщений, сообщает 24 Канал.

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По данным сервиса Downdetector, основные проблемы наблюдаются в работе мобильной связи и интернета, о чем массово сообщают пользователи. Кроме этого, сбои затронули и финансовый сектор – клиенты банка ВТБ также столкнулись с трудностями при проведении операций.



Очередной сбой в России / Скриншот с сайта Downdetector

Это уже не первый масштабный инцидент за последнее время. Предыдущий значительный сбой в работе российского интернета произошел 14 января. На следующий день в Татарстане была повреждена магистральная кабельная линия, что повлекло снижение скорости интернета в 21 регионе страны.

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Стоит отметить, что в последнее время в России участились проблемы с интернетом и перебои в работе различных сервисов. Эксперты связывают это с растущей нагрузкой на инфраструктуру и возможными техническими сбоями вследствие повышенного контроля за сетевым трафиком.