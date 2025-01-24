Також спостерігаються труднощі з роботою месенджера Telegram – не завантажуються медіафайли та виникають затримки в доставці повідомлень, повідомляє 24 Канал.

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За даними сервісу Downdetector, основні проблеми спостерігаються в роботі мобільного зв’язку та інтернету, про що масово повідомляють користувачі. Окрім цього, збої зачепили і фінансовий сектор – клієнти банку ВТБ також натрапили на труднощі при проведенні операцій.



Черговий збій в Росії / Скриншот з сайту Downdetector

Це вже не перший масштабний інцидент за останній час. Попередній значний збій у роботі російського інтернету стався 14 січня. Наступного дня в Татарстані була пошкоджена магістральна кабельна лінія, що спричинило зниження швидкості інтернету в 21 регіоні країни.

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Варто зазначити, що останнім часом в Росії почастішали проблеми з інтернетом та перебої в роботі різних сервісів. Експерти пов’язують це зі зростаючим навантаженням на інфраструктуру та можливими технічними збоями внаслідок підвищеного контролю за мережевим трафіком.