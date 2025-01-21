Фактчекери лишаються

Згідно з новим коментарем, Meta планує поки що тримати свою програму перевірки фактів за межами США, хоча з часом може також її скасувати. Про це стало відомо під час інтерв'ю агентству Bloomberg у понеділок під час події у Давосі, пише 24 Канал.

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Мета запровадила заходи з перевірки фактів багато років тому, як відповідь на звинувачення в тому, що її платформи використовуються як засіб для поширення дезінформації. З приходом до Білого дому адміністрації Трампа компанія звинуватила адміністрацію Байдена в цензурі й зробила крок назад, щоб примиритися з новим керівництвом й забути про минулі конфлікти.

Замість фактчекінгу Facebook та Instagram тепер використовують нотатки спільноти, схожі до тих, що працюють в соцмережі X Ілона Маска. Але лише зараз Нікола Мендельсон, глава глобального бізнесу Meta, розкрила, що це експеримент, який "буде відбуватися протягом року" лише у США.

Ми подивимося, як це буде відбуватися протягом року. Тож у решті світу наразі нічого не змінюється, ми все ще працюємо з тими, хто перевіряє факти по всьому світу,

– сказала Мендельсон.

Компанія може зіткнутися з перешкодами при впровадженні своєї нової програми в інших країнах світу, особливо в Європі, де діють такі нормативні акти, як Закон про цифрові послуги (DSA), спрямовані на боротьбу з поширенням оманливого контенту.

На жаль, важко сказати, чи компанія дійсно щира в своїх заявах, чи робить такий крок лише щоб не сваритися з Трампом та його командою, яка зациклилась на "свободі слова", або на тому, що вони нею вважають. Ймовірно, ми дізнаємося це через рік, побачивши, чи почне компанія впроваджувати нотатки спільноти в інших частинах світу.