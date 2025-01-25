Як повідомляють джерела 24 Каналу у розвідці, ГУР здійснило масштабну кібератаку на системи одного з найбільших в Росії мобільних та інтернет-операторів, що задіяний в агресії проти України – компанію "МегаФон".

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Атака на зв'язок і мережу у Росії

Внаслідок атаки, протягом усього дня, п’ятниці, 24 січня клієнти компанії мали проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Від вчорашнього ранку мешканці Москви, Санкт-Петербургу та багатьох центральних регіонів Росії почали скаржитися на перебої з мобільним зв’язком, інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків. Вже за кілька годин в "Роскомнагляді" підтвердили "сбой на инфраструктуре компании МегаФон".

Згодом російські медіа назвали справжню причину відсутності зв’язку та інтернету – "результативная ковровая DDoS-атака на МегаФон". В самій компанії заявили, що їхня мережа нібито працює "штатно", але додали, що можливі проблеми з доступом відбуваються через незалежні від компанії причини.

Відомо про порушення роботи не лише "МегаФон", але й операторів звʼязку та інтернету Yota, NetByNet. Також росіяни опинилися без доступу до інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord.

Російські видання рясніють заголовками про масштабний збій / Скриншот

Нагадаємо, що на масові збої у роботі інтернет-сервісів, зокрема мобільних операторів та Telegram, росіяни почали скаржитися 24 січня. Труднощі спостерігалися й у фінансовому секторі, де клієнти банку ВТБ мали проблеми з проведенням операцій.