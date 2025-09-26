Российские дроны и самолеты теперь чуть ли не ежедневно залетают в воздушное пространство стран НАТО. Более того, Кремль уже прямо угрожает Альянсу войной, если российские самолеты будут сбивать.

В частности, посол России во Франции Алексей Мешков заявил, если Альянс поразит хотя бы один российский борт, это будет означать начало военного конфликта. По его словам, страны НАТО также регулярно нарушают воздушные границы России, однако Кремль не совершает против них военных действий. Специально для 24 Канала эксперты разобрали новую стратегию Путина по запугиванию Европы и сказали, как Альянс должен отвечать на угрозы.

Важно Россия угрожает Финляндии, как Украине в 2022: сможет ли Кремль открыть второй фронт на севере

Зачем Россия запугивает Запад войной?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что подобная риторика от России уже звучала ранее. Однако такими угрозами Кремль сам "палится" относительно того, какая на самом деле цель мероприятий российских объектов в воздушное пространство стран НАТО. Россия идет на сознательную эскалацию и провокацию, чтобы продемонстрировать, что все движется к большой глобальной войне в Европе, США не помогут, поэтому нужно давить на Украину.

Российский посол прямо говорит, что Кремль хочет напугать Европу. Плюс создать кризис в Альянсе. Москва постоянно проверяет, жизнеспособно ли НАТО в смысле принятия коллегиальных решений. Ведь сейчас Польша с одной стороны уже хочет сбивать воздушные цели над западными регионами Украины, то с другой стороны Альянс этого пока не позволяет,

– отметил военный эксперт.

Он продолжил, что консенсуса в НАТО до сих пор нет. Европейцы хотят реализовать проект защиты "Стена дронов". Однако они не приобщают к этому процессу Венгрию и Словакию. Причины этого понятны, но Россия давит на болевые точки Альянса, в частности те, касающиеся принятия коллегиальных решений.

Мусиенко ответил, зачем Россия запугивает НАТО войной: смотрите видео

Какой будет реакция НАТО на новые российские провокации?

По мнению Мусиенко, слов и заявлений мало. Должны быть действия. Вызовов перед НАТО много. Дроны летают уже над Скандинавией. В частности, над Данией, над аэропортами и военными базами, где расположены самолеты F-16 и F-35. Впрочем, в НАТО до сих пор нет общего решения, относительно того, как нужно действовать. Непонятно, есть ли оно вообще отдельно у США.

"Мне кажется, что только сейчас вырабатываются какие-то признаки консенсуса и хотя бы определенности, что считается нападением, что не считается, что является более угрожающим, что является менее угрожающим. Одними заявлениями Россию не остановишь. Однако положительные тенденции и шаги уже заметны в действиях наших соседей в первую очередь", – отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Он добавил, что эти страны могут стать локомотивом определенных решений, которые приведут к тому, что Украина войдет в единую систему ПВО Европы "Небесный щит".

Как Европа может объединить систему ПВО с Украиной?

Экс-заместитель помощника генсека НАТО, экс-спикер НАТО Джейми Ши рассказал, что главным приоритетом Альянса сейчас должно быть совершенствование ПВО для противодействия дронам. НАТО должно найти решение и определить красные линии для Москвы. Это открывает большие возможности для Украины. Президент Зеленский предлагает помощь, ведь украинский ВПК опережает европейский в смысле противодействия дронам.

К теме! Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс очень быстро учится украинскому опыту сбивания и перехвата дронов. Страны Запада понимают, что не могут себе позволить уничтожать дешевые дроны доровартисными ракетами, ведь соотношение цены и количества такого вооружения будет играть в пользу России.

Украинцы имеют большой опыт и мощные технологии для перехвата дронов. Есть уникальная возможность интегрировать украинское воздушное пространство и пространство НАТО в единую систему ПВО. Украину уже пригласили принять участие в обсуждении проекта "Стена дронов". Это признание того, что Европе необходима лучшая система отслеживания того, какие дроны пересекают территорию Украины или Беларуси,

– подчеркнул экс-спикер НАТО.

Как он отметил, вслед за российскими дронами на Европу могут полететь ракеты. Поэтому, есть смысл в создании бесполетной зоны шириной 100 километров, которую НАТО будет контролировать вдоль украинской границы. Это позволит перехватывать еще над Украиной любые дроны или ракеты, которые очевидно направляются в сторону НАТО. Кроме того, Евросоюз может больше инвестировать в украинский ВПК, который имеет большой потенциал, но пока работает не на всю мощность.

Ши объяснил, как Европа может объединить свою ПВО с украинской: смотрите видео

Какие действия должно предпринять НАТО, чтобы Россия прекратила провокации?

Политолог Олег Саакян считает, что есть действия, которые НАТО может предпринять уже немедленно, чтобы предотвратить новые провокации России в европейском воздушном пространстве. Это:

Передача Украине "громкого" вооружения, которое может прилетать по территории России;

Передача Украине дополнительных данных для того, чтобы поражать дронопорты, откуда запускают дроны;

Атака киберпространства России, в частности, осуществления превентивных действий, когда атака готовится или происходит;

Торгово-логистические ограничения, например, перекрытие польско-белорусской границы;

Активизация работы с партнерами России, чтобы давить на болевые точки соприкосновения этих стран с Кремлем.

Политолог объяснил, что вопрос не в наличии или отсутствии ресурсов и инструментов у Альянса. Они есть. Вопрос наличия политической воли противодействовать российской агрессивности против Европы.

"Если этого не сделать, то в Европе начнутся диверсии, подрывы различных складов и предприятий ВПК, логистических путей, политические убийства, кибератаки", – сказал Саакян.

Он подытожил, если Россию не остановить, она пойдет настолько далеко, насколько ей позволят. Это известная и уже неоднократно проверенная истина.

Саакян назвал действия НАТО для предотвращения следующих провокаций: смотрите видео

Дроны в воздушном пространстве НАТО: последние инциденты