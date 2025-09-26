Російські дрони та літаки тепер ледь не щодня залітають у повітряний простір країн НАТО. Ба більше, Кремль уже прямо погрожує Альянсу війною, якщо російські літаки будуть збивати.

Зокрема, посол Росії у Франції Олексій Мєшков заявив, якщо Альянс уразить хоча б один російський борт, це означатиме початок військового конфлікту. За його словами, країни НАТО також регулярно порушують повітряні кордони Росії, однак Кремль не вчиняє проти них військових дій. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали нову стратегію Путіна щодо залякування Європи та сказали, як Альянс має відповідати на загрози.

Важливо Росія погрожує Фінляндії, як Україні у 2022: чи зможе Кремль відкрити другий фронт на півночі

Навіщо Росія залякує Захід війною?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що подібна риторика від Росії вже лунала раніше. Однак такими погрозами Кремль сам "палиться" щодо того, яка насправді мета заходів російських об'єктів у повітряний простір країн НАТО. Росія йде на свідому ескалацію та провокацію, щоб продемонструвати, що все рухається до великої глобальної війни в Європі, США не допоможуть, тому потрібно тиснути на Україну.

Російський посол прямо говорить, що Кремль хоче налякати Європу. Плюс створити кризу в Альянсі. Москва постійно перевіряє, чи життєздатне НАТО в сенсі ухвалення колегіальних рішень. Адже нині Польща з одного боку вже хоче збивати повітряні цілі над західними регіонами України, але з іншого боку Альянс цього поки не дозволяє,

– зауважив військовий експерт.

Він продовжив, що консенсусу в НАТО досі немає. Європейці хочуть реалізувати проєкт захисту "Стіна дронів". Однак вони не долучають до цього процесу Угорщину та Словаччину. Причини цього зрозумілі, але Росія тисне на больові точки Альянсу, зокрема ті, що стосуються ухвалення колегіальних рішень.

Мусієнко відповів, навіщо Росія залякує НАТО війною: дивіться відео

Якою буде реакція НАТО на нові російські провокації?

На думку Мусієнка, слів і заяв мало. Мають бути дії. Викликів перед НАТО багато. Дрони літають уже над Скандинавією. Зокрема, над Данією, над аеропортами та військовими базами, де розташовані літаки F-16 і F-35. Утім у НАТО досі немає спільного рішення, щодо того, як потрібно діяти. Незрозуміло, чи є вона взагалі окремо в США.

"Мені здається, що тільки зараз випрацьовуються якісь ознаки консенсусу та бодай визначеності: що вважається нападом, що не вважається, що є більш загрозливим, що є менш загрозливим. Одними заявами Росію не зупиниш. Однак позитивні тенденції та кроки вже помітні в діях наших сусідів у першу чергу", – наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Він додав, що ці країни можуть стати локомотивом певних рішень, які призведуть до того, що Україна ввійде в єдину систему ППО Європи "Небесний щит".

Як Європа може об'єднати систему ППО з Україною?

Ексзаступник помічника генсека НАТО, ексречник НАТО Джеймі Ши розповів, що головним пріоритетом Альянсу зараз має бути вдосконалення ППО для протидії дронам. НАТО має знайти рішення й окреслити червоні лінії для Москви. Це відкриває великі можливості для України. Президент Зеленський пропонує допомогу, адже український ВПК випереджає європейський у сенсі протидії дронам.

До теми! Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс дуже швидко навчається українського досвіду збиття та перехоплення дронів. Країни Заходу розуміють, що не можуть собі дозволити знищувати дешеві дрони дороговартісними ракетами, адже співвідношення ціни та кількості такого озброєння буде грати на користь Росії.

Українці мають великий досвід і потужні технології для перехоплення дронів. Є унікальна нагода інтегрувати український повітряний простір і простір НАТО в єдину систему ППО. Україну вже запросили взяти участь в обговоренні проєкту "Стіна дронів". Це визнання того, що Європі необхідна краща система відстеження того, які дрони перетинають територію України чи Білорусі,

– підкреслив ексречник НАТО.

Як він зазначив, услід за російськими дронами на Європу можуть полетіти ракети. Тож, є сенс у створенні безпольотної зони завширшки 100 кілометрів, яку НАТО контролюватиме вздовж українського кордону. Це дозволить перехоплювати ще над Україною будь-які дрони чи ракети, які очевидно прямують у бік НАТО. Крім того, Євросоюз може більше інвестувати в український ВПК, який має великий потенціал, але поки працює не на всю потужність.

Ши пояснив, як Європа може об'єднати свою ППО з українською: дивіться відео

Які дії має зробити НАТО, щоб Росія припинила провокації?

Політолог Олег Саакян вважає, що є дії, які НАТО може зробити вже негайно, щоб упередити нові провокації Росії в європейському повітряному просторі. Це:

Передача Україні "гучного" озброєння, яке може прилітати по території Росії;

Передача Україні додаткових даних для того, щоб уражати порти, звідки запускають дрони;

Атака кіберпростору Росії, зокрема, здійснення превентивних дій, коли атака готується чи відбувається;

Торгівельно-логістичні обмеження, як-от, перекриття польсько-білоруського кордону;

Активізація роботи з партнерами Росії, аби тиснути на больові точки дотику цих країн із Кремлем.

Політолог пояснив, що питання не в наявності чи відсутності ресурсів й інструментів у Альянсу. Вони є. Питання наявності політичної волі протидіяти російській агресивності проти Європи.

"Якщо цього не зробити, то в Європі почнуться диверсії, підриви різних складів і підприємств ВПК, логістичних шляхів, політичні вбивства, кібератаки", – сказав Саакян.

Він підсумував, якщо Росію не зупинити, вона піде настільки далеко, наскільки їй дозволять. Це відома та вже неодноразово перевірена істина.

Саакян назвав дії НАТО для упередження наступних провокацій: дивіться відео

Дрони в повітряному просторі НАТО: останні інциденти