Набор смерти, – в 93 ОМБр раскрыли, чем россияне бьют по логистике на фронте

Россияне усилили давление на украинскую логистику, которая обеспечивает всем необходимым наших защитников на поле боя. Противник совершенствует свои методы поражения. Это требует постоянного противодействия, чтобы оборона украинских позиций была эффективной.

Сержант взвода обеспечения 93 ОМБр "Холодный Яр" Тарас "Варяг" рассказал 24 Каналу, что логистика во времена дронов стала одним из самых сложных элементов войны. Нашим защитникам из-за этого становится все сложнее заходить на позиции и выходить оттуда.

Что использует Россия для усиления наступления?

Тарас "Варяг" отметил, что из-за килл-зоны, которая составляет более 10 километров, поддерживать стабильную логистику очень сложно. Больше всего проблем вызывают дроны.

"Это "дроны-ждуны", которые выжидают свою "жертву" у дороги, "Ланцеты", "Молнии" и дроны на оптоволокне – все зависит от направления. Это такой набор смерти, который тебя ждет где-то в кустах", – подчеркнул сержант взвода.

Военным на фронте удается бороться с этим, в частности они используют автотранспорт иногда, когда есть возможность, наземные роботизированные комплексы.

Однако большинство логистических операций или эвакуации военные наши защитники выполняют собственноручно.

Какая ситуация на фронте?