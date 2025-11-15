Набір смерті, – у 93 ОМБр розкрили, чим росіяни гатять по логістиці на фронті

Росіяни посилили тиск на українську логістику, яка забезпечує всім необхідним наших захисників на полі бою. Противник удосконалює свої методи ураження. Це потребує постійної протидії, аби оборона українських позицій була ефективною.

Сержант взводу забезпечення 93 ОМБр "Холодний Яр" Тарас "Варяг" розповів 24 Каналу, що логістика в часи дронів стала одним із найскладніших елементів війни. Нашим захисникам через це стає все складніше заходити на позиції й виходити звідти.

Що використовує Росія для посилення наступу?

Тарас "Варяг" зазначив, що через кілл-зону, яка становить понад 10 кілометрів, підтримувати стабільну логістику дуже складно. Найбільше проблем спричиняють дрони.

"Це "дрони-ждуни", які вичікують свою "жертву" біля дороги, "Ланцети", "Молнії" та дрони на оптоволокні – все залежить від напрямку. Це такий набір смерті, який тебе чекає десь в кущах", – підкреслив сержант взводу.

Військовим на фронті вдається боротися з цим, зокрема вони використовують автотранспорт іноді, коли є можливість, наземні роботизовані комплекси.

Проте більшість логістичних операцій чи евакуації військові наші оборонці виконують власноруч.

Яка ситуація на фронті?