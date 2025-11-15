Сержант взвода обеспечения 93 ОМБр "Холодный Яр" Тарас "Варяг" рассказал 24 Каналу, что логистика во времена дронов стала одним из самых сложных элементов войны. Нашим защитникам из-за этого становится все сложнее заходить на позиции и выходить оттуда.

Что использует Россия для усиления наступления?

Тарас "Варяг" отметил, что из-за килл-зоны, которая составляет более 10 километров, поддерживать стабильную логистику очень сложно. Больше всего проблем вызывают дроны.

"Это "дроны-ждуны", которые выжидают свою "жертву" у дороги, "Ланцеты", "Молнии" и дроны на оптоволокне – все зависит от направления. Это такой набор смерти, который тебя ждет где-то в кустах", – подчеркнул сержант взвода.

Обратите внимание! Ежедневно наши бойцы гибнут и получают ранения от вражеских дронов. В 93 ОМБр "Холодный Яр" продолжается сбор на ружья, оборудование и РЭБ, чтобы эффективно уничтожать противника, его средства поражения и сохранять жизни украинских военных. Приобщиться к сбору, чтобы поддержать наших защитников можно по ссылке.

Военным на фронте удается бороться с этим, в частности они используют автотранспорт иногда, когда есть возможность, наземные роботизированные комплексы.

Однако большинство логистических операций или эвакуации военные наши защитники выполняют собственноручно.

Какая ситуация на фронте?

  • На Покровском направлении сейчас происходит больше всего штурмовых действий. Противник имеет задачу оккупировать как можно скорее этот город. Россияне пытаются использовать ухудшение погодных условий, в частности туман, для своей цели.

  • Несмотря на сложные бои, есть информация, что Силам обороны удалось продвинуться на шести направлениях. У России же есть успехи на двух. Оккупанты сейчас преимущественно сосредоточили свои усилия на Покровском направлении.

  • На Покровском направлении за 1 сутки – 14 ноября 2025, нашим защитникам удалось уничтожить 192 оккупанта, 4 танка и 8 бронемашин. Потери у россиян там очень большие.