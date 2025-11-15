Сержант взвода обеспечения 93 ОМБр "Холодный Яр" Тарас "Варяг" рассказал 24 Каналу, что логистика во времена дронов стала одним из самых сложных элементов войны. Нашим защитникам из-за этого становится все сложнее заходить на позиции и выходить оттуда.

Смотрите также Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю

Что использует Россия для усиления наступления?

Тарас "Варяг" отметил, что из-за килл-зоны, которая составляет более 10 километров, поддерживать стабильную логистику очень сложно. Больше всего проблем вызывают дроны.

"Это "дроны-ждуны", которые выжидают свою "жертву" у дороги, "Ланцеты", "Молнии" и дроны на оптоволокне – все зависит от направления. Это такой набор смерти, который тебя ждет где-то в кустах", – подчеркнул сержант взвода.

Обратите внимание! Ежедневно наши бойцы гибнут и получают ранения от вражеских дронов. В 93 ОМБр "Холодный Яр" продолжается сбор на ружья, оборудование и РЭБ, чтобы эффективно уничтожать противника, его средства поражения и сохранять жизни украинских военных. Приобщиться к сбору, чтобы поддержать наших защитников можно по ссылке.

Военным на фронте удается бороться с этим, в частности они используют автотранспорт иногда, когда есть возможность, наземные роботизированные комплексы.

Однако большинство логистических операций или эвакуации военные наши защитники выполняют собственноручно.

Какая ситуация на фронте?