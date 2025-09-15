Российские дроны дважды за четыре дня нарушили воздушную границу НАТО. Сначала 10 сентября два десятка беспилотников атаковали Польшу, а затем 13 сентября один БПЛА залетел на территорию Румынии.

Румынские войска подняли два истребителя, чтобы перехватить вражеский дрон. F-16 были близки к тому, чтобы обезвредить "нарушителя", однако он в какой-то момент изменил направление движения и вернулся в Украину, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Чего добивается Россия, запуская беспилотники на территорию НАТО?

Владимир Зеленский отметил, что траектории полета российских дронов "всегда просчитаны", и поэтому вражеский беспилотник не мог попасть в воздушное пространство Румынии случайно – из-за ошибки или действий командиров низшего уровня.

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что его страна "почти каждую неделю сталкивается с провокациями со стороны России". Так, российские дроны вторгались в воздушное пространство Румынии 11 раз с начала полномасштабного вторжения в Украину, включая инцидент 13 сентября.

С февраля 2022 года российские дроны совершили около 50 ударов вблизи украинско-румынской границы, в частности известны 30 случаев, когда обломки падали на территорию Румынии.

Россия, вероятно, пытается проверить возможности НАТО и его реакции на такие вторжения с надеждой использовать полученные уроки в будущих потенциальных конфликтах против Альянса,

– подытожили аналитики ISW.

Что известно о вторжении российских дронов в страны НАТО?