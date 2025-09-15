Российский дрон залетал в Румынию: в ISW объяснили замысел оккупантов
- Российские дроны дважды за четыре дня нарушили воздушное пространство НАТО.
- Аналитики ISW считают, что Россия проверяет возможности Альянса, готовясь к будущим потенциальным конфликтам.
Российские дроны дважды за четыре дня нарушили воздушную границу НАТО. Сначала 10 сентября два десятка беспилотников атаковали Польшу, а затем 13 сентября один БПЛА залетел на территорию Румынии.
Румынские войска подняли два истребителя, чтобы перехватить вражеский дрон. F-16 были близки к тому, чтобы обезвредить "нарушителя", однако он в какой-то момент изменил направление движения и вернулся в Украину, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Чего добивается Россия, запуская беспилотники на территорию НАТО?
Владимир Зеленский отметил, что траектории полета российских дронов "всегда просчитаны", и поэтому вражеский беспилотник не мог попасть в воздушное пространство Румынии случайно – из-за ошибки или действий командиров низшего уровня.
Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что его страна "почти каждую неделю сталкивается с провокациями со стороны России". Так, российские дроны вторгались в воздушное пространство Румынии 11 раз с начала полномасштабного вторжения в Украину, включая инцидент 13 сентября.
С февраля 2022 года российские дроны совершили около 50 ударов вблизи украинско-румынской границы, в частности известны 30 случаев, когда обломки падали на территорию Румынии.
Россия, вероятно, пытается проверить возможности НАТО и его реакции на такие вторжения с надеждой использовать полученные уроки в будущих потенциальных конфликтах против Альянса,
– подытожили аналитики ISW.
Что известно о вторжении российских дронов в страны НАТО?
- Ночью 10 сентября оккупанты совершили массированную атаку на Украину, во время которой 19 беспилотников залетели в Польшу. Они не несли взрывчатку. Поэтому в Варшаве решили, что Кремль испытывает способность Альянса защищать свой восточный фланг.
- Российские официальные лица отрицали, что атака на Польшу была преднамеренной.
- Представители НАТО и стран-членов осудили вторжение вражеского дрона в Польшу.
- Американский лидер Дональд Трамп предположил, что российские дроны могли ошибочно залететь в страны Альянса. Такая реакция президента США вызвала беспокойство у союзников.
- НАТО объявило о начале операции "Восточный дозорный", целью которой является усиление восточного фланга НАТО, в частности Польши.
- После инцидента президент Польши Кароль Навроцкий 14 сентября подписал указ, который позволяет НАТО направить дополнительный иностранный контингент в страну на подкрепление.
- Вечером 13 сентября российский дрон попал в Румынию. Он находился в воздушном пространстве страны НАТО 50 минут.