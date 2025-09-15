Російські дрони двічі за чотири дні порушили повітряний кордон НАТО. Спершу 10 вересня два десятки безпілотників атакували Польщу, а потім 13 вересня один БпЛА залетів на територію Румунії.

Румунські війська підняли два винищувачі, аби перехопити ворожий дрон. F-16 були близькі до того, аби знешкодити "порушника", однак він в якусь мить змінив напрямок руху і повернувся в Україну, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Румунія готова надавати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України, – глава уряду

Чого домагається Росія, запускаючи безпілотники на територію НАТО?

Володимир Зеленський зауважив, що траєкторії польоту російських дронів "завжди прораховані", і тому ворожий безпілотник не міг потрапити до повітряного простору Румунії випадково – через помилку чи дії командирів нижчого рівня.

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну заявив, що його країна "майже щотижня стикається з провокаціями з боку Росії". Так, російські дрони вторгалися в повітряний простір Румунії 11 разів від початку повномасштабного вторгнення в Україну, включно з інцидентом 13 вересня.

З лютого 2022 року російські дрони здійснили близько 50 ударів поблизу українсько-румунського кордону, зокрема відомі 30 випадків, коли уламки падали на територію Румунії.

Росія, ймовірно, намагається перевірити можливості НАТО та його реакції на такі вторгнення з надією використати отримані уроки у майбутніх потенційних конфліктах проти Альянсу,

– підсумували аналітики ISW.

Що відомо про вторгнення російських дронів у країни НАТО?