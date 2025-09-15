Російський дрон залітав до Румунії: в ISW пояснили задум окупантів
- Російські дрони двічі за чотири дні порушили повітряний простір НАТО.
- Аналітики ISW вважають, що Росія перевіряє можливості Альянсу, готуючись до майбутніх потенційних конфліктів.
Російські дрони двічі за чотири дні порушили повітряний кордон НАТО. Спершу 10 вересня два десятки безпілотників атакували Польщу, а потім 13 вересня один БпЛА залетів на територію Румунії.
Румунські війська підняли два винищувачі, аби перехопити ворожий дрон. F-16 були близькі до того, аби знешкодити "порушника", однак він в якусь мить змінив напрямок руху і повернувся в Україну, передає 24 Канал із посиланням на ISW.
Чого домагається Росія, запускаючи безпілотники на територію НАТО?
Володимир Зеленський зауважив, що траєкторії польоту російських дронів "завжди прораховані", і тому ворожий безпілотник не міг потрапити до повітряного простору Румунії випадково – через помилку чи дії командирів нижчого рівня.
Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну заявив, що його країна "майже щотижня стикається з провокаціями з боку Росії". Так, російські дрони вторгалися в повітряний простір Румунії 11 разів від початку повномасштабного вторгнення в Україну, включно з інцидентом 13 вересня.
З лютого 2022 року російські дрони здійснили близько 50 ударів поблизу українсько-румунського кордону, зокрема відомі 30 випадків, коли уламки падали на територію Румунії.
Росія, ймовірно, намагається перевірити можливості НАТО та його реакції на такі вторгнення з надією використати отримані уроки у майбутніх потенційних конфліктах проти Альянсу,
– підсумували аналітики ISW.
Що відомо про вторгнення російських дронів у країни НАТО?
- Уночі 10 вересня окупанти здійснили масовану атаку на Україну, під час якої 19 безпілотників залетіли до Польщі. Вони не несли вибухівку. Тому у Варшаві вирішили, що Кремль випробовує здатність Альянсу захищати свій східний фланг.
- Російські офіційні особи заперечили, що атака на Польщу була навмисною.
- Представники НАТО та країн-членів засудили вторгнення ворожого дрона в Польщу.
- Американський лідер Дональд Трамп припустив, що російські дрони могли помилково залетіти до країни Альянсу. Така реакція президента США викликала занепокоєння у союзників.
- НАТО оголосило про початок операції "Східний вартовий", метою якої є посилення східного флангу НАТО, зокрема Польщі.
- Після інциденту президент Польщі Кароль Навроцький 14 вересня підписав указ, який дозволяє НАТО направити додатковий іноземний контингент в країну на підкріплення.
- Увечері 13 вересня російський дрон потрапив до Румунії. Він перебував у повітряному просторі країни НАТО 50 хвилин.