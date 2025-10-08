Российские подразделения на Сумщине остались без воды и собирают дождевую, – ISW
- Украинские военные с помощью дронов перерезали все сухопутные линии коммуникации и маршруты снабжения россиян на Сумщине.
- Россияне вынуждены собирать дождевую воду, а их командование в этом районе состоит из офицеров, которые только что закончили военные училища.
На Сумщине украинские военные с помощью дронов перерезали все сухопутные линии коммуникации и маршруты снабжения россиян. Из-за этого оккупанты вынуждены собирать дождевую воду.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Что сейчас происходит на Сумщине?
Российские войска продолжили атаки на Сумском направлении 6 и 7 октября, однако не продвинулись.
Один из российских так называемых военкоров, связанных с группировкой войск "Север", заявил, что подразделения 22 мотострелкового полка, которые ведут бои в Юнаковке, не получали воду уже восемь дней и вынуждены собирать дождевую.
По словам россиянина, украинские дроны перерезали все их сухопутные коммуникации и маршруты снабжения.
"Военкор" также опроверг утверждение, что российские войска захватили Юнаковку. По его словам, командование российских подразделений в этом районе состоит из офицеров, которые только что закончили военные училища. Они не имеют боевого опыта, предпочитают оставаться в штабах за 20 километров от линии фронта и отказываются эвакуировать раненых и погибших.
Как изменилась ситуация на фронте?
Вечером 7 октября аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, враг продвинулся вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке.
Начальник разведки 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло с позывным "Хром" в эфире 24 Канала рассказал, что Россия стремилась до конца сентября выйти на линию Барвенково – Бражковка, минуя Доброполье. Однако, несмотря на большие потери, подразделения противника не смогли достичь поставленных целей.
Общие потери российских войск с января по август 2025 года составляют 281 550 человек. По оценкам авторов проекта "Хочу жить", соотношение погибших к раненым в российской армии составляет 1:1,3.