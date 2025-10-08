Российские подразделения на Сумщине остались без воды и собирают дождевую, – ISW

На Сумщине украинские военные с помощью дронов перерезали все сухопутные линии коммуникации и маршруты снабжения россиян. Из-за этого оккупанты вынуждены собирать дождевую воду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что сейчас происходит на Сумщине?

Российские войска продолжили атаки на Сумском направлении 6 и 7 октября, однако не продвинулись.

Один из российских так называемых военкоров, связанных с группировкой войск "Север", заявил, что подразделения 22 мотострелкового полка, которые ведут бои в Юнаковке, не получали воду уже восемь дней и вынуждены собирать дождевую.

По словам россиянина, украинские дроны перерезали все их сухопутные коммуникации и маршруты снабжения.

"Военкор" также опроверг утверждение, что российские войска захватили Юнаковку. По его словам, командование российских подразделений в этом районе состоит из офицеров, которые только что закончили военные училища. Они не имеют боевого опыта, предпочитают оставаться в штабах за 20 километров от линии фронта и отказываются эвакуировать раненых и погибших.

