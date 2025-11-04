В России их всего 4: в Севастополе горел военный корабль "Альбатрос-М", – СМИ

Днем 3 ноября в сети появились кадры российского корабля в Севастополе. Над судном можно было увидеть дым от пожара.

Корабль стоял у причала в Сухарной бухте, где в скальной штольне расположен главный арсенал Черноморского флота России, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

Смотрите также Сколько оккупантов за сутки попало в ад: потери врага на 4 ноября

Что за корабль горел в Севастополе?

Оказалось, что пожар возник на малом противолодочном корабле проекта 1124-М "Альбатрос-М". В составе Черноморском флота России четыре таких древних корабля 1982 – 1989 годов постройки – "Муромец", "Суздалец", "Касимов" и "Ейск".

Двое из них были эвакуированы в 2024 году на Новороссийскую военно-морскую базу и два остались в Севастополе.

Справка: "Проект 1124 М "Альбатрос-М" – это усовершенствованная версия серии кораблей типа Проект 1124 "Альбатрос". Они спроектированы прежде всего для борьбы с подводными лодками противника в прибрежной зоне, охраны морских баз и сил, а также сопровождения конвоев.

Как горел корабль оккупантов в Крыму: смотрите видео

Что известно о последних "приключениях" российских кораблей?