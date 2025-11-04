Корабль стоял у причала в Сухарной бухте, где в скальной штольне расположен главный арсенал Черноморского флота России, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".
Что за корабль горел в Севастополе?
Оказалось, что пожар возник на малом противолодочном корабле проекта 1124-М "Альбатрос-М". В составе Черноморском флота России четыре таких древних корабля 1982 – 1989 годов постройки – "Муромец", "Суздалец", "Касимов" и "Ейск".
Двое из них были эвакуированы в 2024 году на Новороссийскую военно-морскую базу и два остались в Севастополе.
Справка: "Проект 1124 М "Альбатрос-М" – это усовершенствованная версия серии кораблей типа Проект 1124 "Альбатрос". Они спроектированы прежде всего для борьбы с подводными лодками противника в прибрежной зоне, охраны морских баз и сил, а также сопровождения конвоев.
Что известно о последних "приключениях" российских кораблей?
- 2 ноября в порту "Кавказ" в Краснодарском крае России загорелся буксир. Пожар произошел после сообщений об атаке беспилотников на регион, где работала ПВО.
- Украинские морпехи уничтожили российскую логистическую лодку вместе с экипажем с помощью надводного дрона Barracuda, который доставил FPV-дроны для удара.
- ССО Украины 4 октября атаковали российский ракетный корабль "Град" на Онежском озере, попав в правую часть отсека силовой установки. Корабль "Град" является одним из самых современных российских кораблей, введен в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года, оснащен ракетным комплексом "Калибр-НК".