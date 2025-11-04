Корабель стояв біля причалу в Сухарній бухті, де в скельній штольні розташований головний арсенал Чорноморського флоту Росії, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Що за корабель горів у Севастополі?

Виявилося, що пожежа виникла на малому протичовновому кораблю проекту 1124-М "Альбатрос-М". У складі Чорноморському флоту Росії чотири таких древніх корабля 1982 – 1989 років будівництва – "Муромець", "Суздалець", "Касимов" та "Єйськ".

Двоє з них були евакуйовані у 2024 році на Новоросійську військово-морську базу і два залишилися в Севастополі.

Довідка: "Проєкт 1124 М "Альбатрос-М" – це вдосконалена версія серії кораблів типу Проєкт 1124 "Альбатрос". Вони спроєктовані насамперед для боротьби з підводними човнами противника у прибережній зоні, охорони морських баз і сил, а також супроводу конвоїв.

Як горів корабель окупантів у Криму: дивіться відео

Що відомо про останні "пригоди" російських кораблів?