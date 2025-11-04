У Росії їх всього 4: у Севастополі горів військовий корабель "Альбатрос-М", – ЗМІ
- У Севастополі горів російський військовий корабель.
- Він стояв біля причалу в Сухарній бухті, де розташований головний арсенал Чорноморського флоту Росії.
Вдень 3 листопада у мережі з'явилися кадри російського корабля у Севастополі. Над судном можна було побачити дим від пожежі.
Корабель стояв біля причалу в Сухарній бухті, де в скельній штольні розташований головний арсенал Чорноморського флоту Росії, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".
Що за корабель горів у Севастополі?
Виявилося, що пожежа виникла на малому протичовновому кораблю проекту 1124-М "Альбатрос-М". У складі Чорноморському флоту Росії чотири таких древніх корабля 1982 – 1989 років будівництва – "Муромець", "Суздалець", "Касимов" та "Єйськ".
Двоє з них були евакуйовані у 2024 році на Новоросійську військово-морську базу і два залишилися в Севастополі.
Довідка: "Проєкт 1124 М "Альбатрос-М" – це вдосконалена версія серії кораблів типу Проєкт 1124 "Альбатрос". Вони спроєктовані насамперед для боротьби з підводними човнами противника у прибережній зоні, охорони морських баз і сил, а також супроводу конвоїв.
Як горів корабель окупантів у Криму: дивіться відео
Що відомо про останні "пригоди" російських кораблів?
- 2 листопада у порту "Кавказ" в Краснодарському краї Росії загорівся буксир. Пожежа сталася після повідомлень про атаку безпілотників на регіон, де працювала ППО.
- Українські морпіхи знищили російський логістичний човен разом з екіпажем за допомогою надводного дрона Barracuda, який доставив FPV-дрони для удару.
- ССО України 4 жовтня атакували російський ракетний корабель "Град" на Онезькому озері, поціливши у праву частину відсіку силової установки. Корабель "Град" є одним з найсучасніших російських кораблів, введений до складу Балтійського флоту 29 грудня 2022 року, оснащений ракетним комплексом "Калібр-НК".