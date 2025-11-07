Россияне пошли на риск: эксперт сказал, как неожиданно может развиться ситуация возле Покровска
- Россияне продолжают наступать на Покровском направлении, но это на грани военной авантюры.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может изменить ситуацию в лучшую сторону, если будет иметь достаточно сил и средств.
Россияне используют все стратегические резервы для наступления на Покровск, продвигаясь с севера. Однако именно там они могут оказаться под угрозой.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что все будет зависеть от возможностей и количества украинского войска. В лучшем случае оккупанты окажутся в котле.
Смотрите также Украина нашла альтернативу "мавикам", будет массовое производство, – Зеленский
Как неожиданно может развиться ситуация возле Покровска?
По словам полковника запаса ВСУ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас работает именно по Покровску. Если он будет иметь достаточно сил и средств, ситуация может резко измениться в лучшую сторону для украинских бойцов.
Вероятно, тогда можно будет говорить о сложной ситуации для россиян. Особенно для тех оккупантов, которые выступают на Мирноград с севера – они пошли на риск.
Это на грани военной авантюры. Почему? Они не выполнили основную задачу – расширение фронта до Доброполья, куда они зашли, но мы их выбили. Россияне полезли узкой полосой, фактически заходя в оперативное окружение,
– сказал он.
Свитан добавил, что самое главное сейчас для украинского командования – достаточное количество резервов. Если их не будет – нужно выводить украинских военных из "кармана" Покровск – Мирноград.
Заметьте! 6 ноября Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.
Российское наступление с севера: смотрите на карте
Что известно о российском наступлении на Покровск?
- За последние три дня возле Покровска произошло 220 штурмов. Сейчас в городе находятся 314 россиян. Российские войска в Покровске частично провели инфильтрацию в городскую застройку, особенно в южной части населенного пункта.
- Оккупанты хотят захватить Покровск перед зимой, чтобы получить стратегическое преимущество. Кроме того, россияне имеют целью пожать захват этого города как победу.
- 5 ноября штурмовики полка "Скала" вернули украинский флаг на городской совет в Покровске. По словам военных, здание находится под контролем Украины.