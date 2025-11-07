Росіяни пішли на ризик: експерт сказав, як неочікувано може розвинутись ситуація біля Покровськ

Росіяни використовують усі стратегічні резерви для наступу на Покровськ, просуваючись з півночі. Однак саме там вони можуть опинитись під загрозою.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що все залежатиме від можливостей та кількості українського війська. В кращому випадку окупанти опиняться в котлі.

Дивіться також Україна знайшла альтернативу "мавікам", буде масове виробництво, – Зеленський

Як неочікувано може розвинутись ситуація біля Покровська?

За словами полковника запасу ЗСУ, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз працює саме по Покровську. Якщо він матиме достатньо сил та засобів, ситуація може різко змінитись в кращу сторону для українських бійців.

Ймовірно, тоді можна буде говорити про складну ситуацію для росіян. Особливо для тих окупантів, які виступають на Мирноград з півночі – вони пішли на ризик.

Це на межі військової авантюри. Чому? Вони не виконали основне завдання – розширення фронту до Добропілля, куди вони зайшли, але ми їх вибили. Росіяни полізли вузькою смугою, фактично заходячи в оперативне оточення,

– сказав він.

Світан додав, що найголовніше зараз для українського командування – достатня кількість резервів. Якщо їх не буде – потрібно виводити українських військових з "кишені" Покровськ – Мирноград.

Зауважте! 6 листопада Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Російський наступ з півночі: дивіться на карті

Що відомо про російський наступ на Покровськ?