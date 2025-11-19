Россия серьезно модернизировала свое оружие: ей помогает одна страна

Россия продолжает совершенствовать собственное дальнобойное оружие, которое запускает по Украине. Они не могли бы это делать без одной страны.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что враг совершенствует не только "Шахеды". Речь идет также об КАБах и другом оружии.

Как России удается совершенствовать свое оружие?

Как отметил Федоренко, в России фактически открыт прямой "шлюз" от Китая. Оттуда идет огромное количество комплектующих, которые позволяют врагу совершенствовать оружие.

Лучшие технологии, которые возникают в направлении средств радиоэлектронной разведки, РЭБ, беспилотников и различных запчастей поставляются из Китая в Россию. И это в значительных масштабах,

– сказал Федоренко.

Оккупанты наращивают изготовление и модернизацию беспилотников, которые становятся более устойчивыми к средствам РЭБ. Также враг сосредоточился на совершенствовании КАБов, чтобы они имели большую дальность поражения.

Обратите внимание! В среднем Россия запускает за месяц около 5 – 6 тысяч КАБов. Уже даже были случаи, когда под 250 КАБов постепенно прилетали по одному участку.

Враг использует это оружие преимущественно для ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре. Они терроризируют украинцев.

Это – инструмент давления на каждого из нас. Они наносят удары по больницам, садиках, жилому фонду. Зачем? С одной целью. Присадить украинцев в намерении сопротивляться российскому агрессору. Противник понимает, что пока мы едины – до тех пор победить нас невозможно,

– отметил военный.

