Росія серйозно модернізувала свою зброю: їй допомагає одна країна

Росія продовжує вдосконалювати власну далекобійну зброю, яку запускає по Україні. Вони не могли б це робити без однієї країни.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що ворог вдосконалює не лише "Шахеди". Йдеться також про керовані авіабомби та іншу зброю.

Як Росії вдається вдосконалювати свою зброю?

Як наголосив Федоренко, в Росії фактично відкритий прямий "шлюз" від Китаю. Звідти йде величезна кількість комплектуючих, які дозволяють ворогу вдосконалювати зброю.

Кращі технології, які виникають в напрямку засобів радіоелектронної розвідки, РЕБ, безпілотників та різних запчастин постачаються з Китаю до Росії. І це в значних масштабах,

– сказав Федоренко.

Окупанти нарощують виготовлення та модернізацію безпілотників, які стають стійкішими до засобів РЕБ. Також ворог зосередився на вдосконаленні КАБів, щоб вони мали більшу дальність ураження.

Зверніть увагу! В середньому Росія запускає за місяць близько 5 – 6 тисяч КАБів. Вже навіть були випадки, коли під 250 керовних авіабомб поступово прилітали по одній ділянці.

Ворог використовує цю зброю переважно для ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Вони тероризують українців.

Це – інструмент тиску на кожного з нас. Вони завдають ударів по лікарнях, садочках, житловому фонду. Для чого? З одною метою. Присадити українців в намірі опиратися російському агресору. Противник розуміє, що доки ми єдині – доти перемогти нас неможливо,

– зазначив військовий.

