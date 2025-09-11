Нарушало законы войны: в Defence Express рассказали о российском судне, пораженном дронами ГУР
- Украинские спецназовцы ГУР атаковали российское судно проекта MPSV0, которое под видом спасательного выполняло разведывательные функции.
- Российские суда, предназначенные для спасательных операций, используются в военных целях, что является нарушением законов войны.
В ночь на 10 сентября спецназовцы ГУР атаковали высокоточным дроном российское судно проекта MPSV0. Вражеский корабль маскировался под спасательное судно.
Россияне использовали корабль с целью ведения разведывательной деятельности под прикрытием. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на материал Defence Express.
Актуально Туда сбежал Черноморский флот: где расположен Новороссийск, как далеко от Украины
Что известно о вражеском судне?
По официальным данным, корабль проекта MPSV0 осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска. Именно там Россия пытается спрятать остатки своего Черноморского флота.
Обратите внимание! По мнению экспертов Defence Express, корабль, который имел статус многофункционального спасательного судна, фактически использовался в военных целях.
В результате эффективной работы украинских разведчиков российский корабль остался без главной аппаратуры и теперь требует сложного и дорогостоящего ремонта. Видео зафиксировало прямое попадание в его радиоэлектронное оборудование.
Смотрите видео поражения российского корабля беспилотником
Проект MPSV07 официально предназначен для спасательных операций на море. Суда такого типа оборудованы современными системами для водолазных работ, гидролокации и поддержки аварийных кораблей.
В России же эти корабли дополнительно оснастили радиоэлектронной техникой, превратив их в разведывательные платформы, но одновременно оставили на корпусах надпись Rescuer ("Спасатель").
Обратите внимание! Это считается нарушением законов и обычаев войны, ведь военный объект маскируется под гуманитарный. Есть основания предполагать, что их могут привлекать и для подводных диверсий.
По данным мониторинга морского трафика, в момент атаки в районе Новороссийска также мог быть "Спасатель Ильин".
В то же время в ГУР отметили, что этот корабль приняли на вооружение только в 2023 году, а указания ведут на "Спасатель Демидов" (в строю с 2015-го). Однако по другим источникам, "Демидов" сейчас находится в Мурманске.
Всего в России на вооружении 5 таких судов, среди которых "Спасатель Карев", "Спасатель Ильин". Строительство еще одного – "Спасатель Грузинский" – планировали завершить в 2024-м, но сведений о его введении пока нет.
Другие успешные операции украинской разведки
6 сентября подразделения спецназначения ГУР осуществили успешную атаку на российские системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.
В результате успешных действий украинских военных были уничтожены дорогостоящие радиолокационные комплексы "Подлет" и "Небо-М".
В тот же день украинская разведка взорвала магистральный нефтепровод "Куйбышев – Лисичанск" в Саратовской области, через который оккупационная группировка получала топливо.
В ГУР сообщили, что в августе 2025 года разведчики ликвидировали вражеский катер, уничтожили радиолокационные и радиоэлектронные системы противника и сорвали попытку прорыва оккупантов в Днепропетровскую область.