У ніч проти 10 вересня спецпризначенці ГУР атакували високоточним дроном російське судно проєкту MPSV0. Ворожий корабель маскувався під рятувальне судно.

Росіяни використовували корабель з метою ведення розвідувальної діяльності під прикриттям. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на матеріал Defence Express.

Що відомо про вороже судно?

За офіційними даними, корабель проєкту MPSV0 здійснювало радіоелектронну розвідку та патрулювало підходи до бухти Новоросійська. Саме там Росія намагається заховати залишки свого Чорноморського флоту.

Зверніть увагу! На переконання експертів Defence Express, корабель, який мав статус багатофункціонального рятувального судна, фактично використовувався у військових цілях.

Внаслідок ефективної роботи українських розвідників російський корабель залишився без головної апаратури й тепер потребує складного та дорогого ремонту. Відео зафіксувало пряме влучання в його радіоелектронне обладнання.

Дивіться відео ураження російського корабля безпілотником

Проєкт MPSV07 офіційно призначений для рятувальних операцій на морі. Судна такого типу обладнані сучасними системами для водолазних робіт, гідролокації та підтримки аварійних кораблів.

У Росії ж ці кораблі додатково оснастили радіоелектронною технікою, перетворивши їх на розвідувальні платформи, але водночас залишили на корпусах напис Rescuer ("Рятувальник").

Зверніть увагу! Це вважається порушенням законів та звичаїв війни, адже військовий об'єкт маскується під гуманітарний. Є підстави припускати, що їх можуть залучати і для підводних диверсій.

За даними моніторингу морського трафіку, у момент атаки в районі Новоросійська також міг бути "Спасатель Ильин".

Водночас у ГУР зауважили, що цей корабель прийняли на озброєння лише у 2023 році, а вказівки ведуть на "Спасатель Демидов" (у строю з 2015-го). Проте за іншими джерелами, "Демидов" нині перебуває в Мурманську.

Загалом у Росії на озброєнні 5 таких суден, серед яких "Спасатель Карев", "Спасатель Ильин". Будівництво ще одного – "Спасатель Грузинский" – планували завершити у 2024-му, але відомостей про його введення поки немає.

