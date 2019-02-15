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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Российское гражданство Труханова: експерт объяснила, почему он его аннулировал

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      Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина страны-агрессора.

      Труханов заявил, что о своем паспорте РФ узнал из сети и инициировал проверку, которая выявила, что на его имя был выдан паспорт, который позже дважды заменяли. Российское МВД признало, что первый документ Труханову выдали безосновательно.

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      По мнению юристки Центра противодействия коррупции Елены Щербань, такое совпадение маловероятно и здесь надо понять для чего вообще Геннадию Труханову эта история с паспортом.

      Очевидно, что российское гражданство может стать серьезным препятствием для продолжения его мэрской карьеры в будущем,
      – заявила експертка

      О его политических амбициях свидетельствует тот факт, что Одесский Малиновский суд рассматривает дело Труханова с космической скоростью. Таким не может похвастаться ни одно дело, которое рассматривается в Одессе.

      "По делу мэра за 2 месяца успели исследовать 66 томов дела. Такая скорость на руку мэру Одессы, он хочет успеть к созданию Антикоррупционного суда", – заверила Елена Щербань.

      Видео: что известно о Геннадии Труханове?

      Мэра Одессы Геннадия Труханова обвиняют в завладении средствами местного бюджета. На протяжении 28 сентября – 3 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт восьми подозреваемым по делу кражи государственных средств при покупке зданий одесского завода "Краян". Среди них – действующий мэр Одессы Геннадий Труханов.

      Их действия квалифицировали как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Директора частной компании также обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации средств, полученных преступным путем.

      О Владиславе Мангере, которого подозревают в организации убийства советника мэра города, активистки Екатерины Гандзюк – смотрите в видео.

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      Теги: Новости Украины ГПУ Геннадий Труханов Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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