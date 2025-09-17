В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Многие военнообязанные украинцы 25 – 60 лет находятся в розыске ТЦК и СП.

Юристы компании INSEININ рассказали, кого могут объявить в розыск и как избежать проблем с ТЦК, передает 24 Канал.

Какие причины розыска военнообязанных?

Юристы отмечают, что речь идет не об уголовном розыске, а о необходимости административного задержания полицией военнообязанного, который совершил нарушение правил воинского учета.

Целью такого розыска является доставка нарушителя в районный ТЦК и СП для составления протокола о совершении административного правонарушения и вынесения постановления о наложении денежного штрафа. По ныне действующему законодательству, привлечения к такой ответственности может происходить только при личном присутствии нарушителя,

Самыми распространенными причинами розыска военнообязанных являются:

непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства,

непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы,

игнорирование повестки, врученной лично, по почте, на предприятии или месте обучения,

игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии,

неуточнение военно-учетных данных.

уклонение от воинского учета,

уклонение от призыва на военную службу,

уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

Если выявлено такое правонарушение, то в ТЦК и СП могут обратиться в полицию, чтобы такого гражданина задержали. Сведения о наличии такого правонарушения вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных и соответствующая отметка появляется в электронном военно-учетном документе.

Какие юридические последствия розыска ТЦК?

В таком случае военнообязанного должны доставить в районный ТЦК и СП, где на него составят протокол и выпишут постановление о привлечении к админответственности.

"Одновременно ТЦК может проверять наличие оснований для отсрочки от мобилизации и направлять на прохождение военно-врачебной комиссии с целью дальнейшего призыва на военную службу", – добавляют юристы.

Лица, которые находятся в розыске, не могут быть забронированы за предприятиями, а тем, кто находится за рубежом, отказывают в оформлении паспортных документов.

Как сняться с розыска?

Снятие с розыска происходит после назначения штрафа, то есть после вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Вынесение такого постановления происходит при личном присутствии и участии в деле военнообязанного,

Они отмечают, что дистанционно снять розыск без административной ответственности невозможно.

