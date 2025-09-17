В Україні триває загальна мобілізація. Багато військовозобов'язаних українців 25 – 60 років перебувають у розшуку ТЦК та СП.

Юристи компанії INSEININ розповіли, кого можуть оголосити у розшук та як уникнути проблем з ТЦК, передає 24 Канал.

Дивіться також В оборонному комітеті ВР поділились інсайдом, що може змінитись у мобілізаційних виплатах

Які причини розшуку військовозобов'язаних?

Юристи наголошують, що йдеться не про кримінальний розшук, а про необхідність адміністративного затримання поліцією військовозобов'язаного, який вчинив порушення правил військового обліку.

Метою такого розшуку є доставлення порушника до районного ТЦК та СП для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення та винесення постанови про накладення грошового штрафу. За нині діючим законодавством, притягнення до такої відповідальності може відбуватись тільки за особистої присутності порушника,

– пишуть в INSEININ.

Найпоширенішими причинами розшуку військовозобов'язаних є:

неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання,

неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання,

ігнорування повістки, врученої особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання,

ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії,

неуточнення військово-облікових даних.

ухилення від військового обліку,

ухилення від призову на військову службу,

ухилення від взяття на облік військовозобов'язаних осіб.

Якщо виявлено таке правопорушення, то у ТЦК та СП можуть звернутися до поліції, аби такого громадянина затримали. Відомості про наявність такого правопорушення вносяться в Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних і відповідна відмітка з'являється в електронному військово-обліковому документі.

Які юридичні наслідки розшуку ТЦК?

У такому випадку військовозобов'язаного мають доставити до районного ТЦК та СП, де на нього складуть протокол та випишуть постанову про притягнення до адмінвідповідальності.

"Одночасно ТЦК може перевіряти наявність підстав для відстрочки від мобілізації та направляти на проходження військово-лікарської комісії з метою подальшого призову на військову службу", – додають юристи.

Особи, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані за підприємствами, а тим, хто перебуває за кордоном, відмовляють в оформленні паспортних документів.

Як знятися із розшуку?

Зняття з розшуку відбувається після призначення штрафу, тобто після винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Винесення такої постанови відбувається за особистої присутності та участі у справі військовозобов'язаного,

– кажуть юристи.

Вони наголошують, що дистанційно зняти розшук без адміністративної відповідальності неможливо.

Мобілізація в Україні: останні новини