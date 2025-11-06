Выявлял диверсантов на Луганщине: из-за авиаудара погиб подполковник полиции Руслан Ковбаснюк
- Подполковник полиции Руслан Ковбаснюк погиб в результате российской авиационной атаки на Днепропетровщине.
- С начала войны он служил в прифронтовых районах, выявлял диверсантов и эвакуировал мирных жителей.
В результате российской авиационной атаки на Днепропетровщине погиб подполковник полиции Руслан Ковбаснюк. С начала полномасштабной войны он нес службу в прифронтовых районах.
О трагедии во вторник, 4 ноября, сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. Коллеги рассказали о жизненном пути покойного.
Что известно о погибшем подполковнике?
Руслан Ковбаснюк начал служить в органах внутренних дел в 2002 году. Свой профессиональный путь он посвятил работе в подразделениях криминальной полиции.
После начала полномасштабного вторжения мужчина был в составе сводного отряда ГУНП в Луганской области. На родных землях он выявлял диверсантов, корректировщиков огня, осуществлял эвакуацию мирного населения и доставлял гуманитарную помощь тем, кто оставался в населенных пунктах.
Впоследствии правоохранитель присоединился в состав групп быстрого реагирования и служил на блокпостах – в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Погиб подполковник в результате российской авиационной атаки.
Коллеги вспоминают его как открытого, жизнерадостного и доброжелательного человека, который всегда поддерживал товарищей и заряжал позитивом. В работе мужчина был ответственным, внимательным к деталям и принципиальным.
Сотрудники полиции Луганщины глубоко скорбят из-за невосполнимой утраты собрата и выражают искренние соболезнования родным и близким,
– говорится в сообщении.
Что известно об ударе по 35 ОБрМП?
Напомним, 1 ноября враг ударил по украинским военным в Днепропетровской области.
Среди погибших и раненых были гражданские и военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые приехали на торжества по случаю годовщины батальона.
ГБР начало расследование инцидента по статье о халатном отношении к военной службе. Определенных лиц отстранили от должностей.
В частности, о гибели своего брата сообщил журналист ТСН. 43-летний Владимир "Знахарь" Святненко был среди первых, кто начал управлять оптическими БпЛА.