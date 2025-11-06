Укр Рус
6 ноября, 07:56
Выявлял диверсантов на Луганщине: из-за авиаудара погиб подполковник полиции Руслан Ковбаснюк

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Подполковник полиции Руслан Ковбаснюк погиб в результате российской авиационной атаки на Днепропетровщине.
  • С начала войны он служил в прифронтовых районах, выявлял диверсантов и эвакуировал мирных жителей.

В результате российской авиационной атаки на Днепропетровщине погиб подполковник полиции Руслан Ковбаснюк. С начала полномасштабной войны он нес службу в прифронтовых районах.

О трагедии во вторник, 4 ноября, сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. Коллеги рассказали о жизненном пути покойного.

Что известно о погибшем подполковнике?

Руслан Ковбаснюк начал служить в органах внутренних дел в 2002 году. Свой профессиональный путь он посвятил работе в подразделениях криминальной полиции.

После начала полномасштабного вторжения мужчина был в составе сводного отряда ГУНП в Луганской области. На родных землях он выявлял диверсантов, корректировщиков огня, осуществлял эвакуацию мирного населения и доставлял гуманитарную помощь тем, кто оставался в населенных пунктах.

Впоследствии правоохранитель присоединился в состав групп быстрого реагирования и служил на блокпостах – в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Погиб подполковник в результате российской авиационной атаки.

Коллеги вспоминают его как открытого, жизнерадостного и доброжелательного человека, который всегда поддерживал товарищей и заряжал позитивом. В работе мужчина был ответственным, внимательным к деталям и принципиальным.

Сотрудники полиции Луганщины глубоко скорбят из-за невосполнимой утраты собрата и выражают искренние соболезнования родным и близким,
– говорится в сообщении.

Что известно об ударе по 35 ОБрМП?

  • Напомним, 1 ноября враг ударил по украинским военным в Днепропетровской области.

  • Среди погибших и раненых были гражданские и военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые приехали на торжества по случаю годовщины батальона.

  • ГБР начало расследование инцидента по статье о халатном отношении к военной службе. Определенных лиц отстранили от должностей.

  • В частности, о гибели своего брата сообщил журналист ТСН. 43-летний Владимир "Знахарь" Святненко был среди первых, кто начал управлять оптическими БпЛА.