Виявляв диверсантів на Луганщині: через авіаудар загинув підполковник поліції Руслан Ковбаснюк

Унаслідок російської авіаційної атаки на Дніпропетровщині загинув підполковник поліції Руслан Ковбаснюк. З початку повномасштабної війни він ніс службу в прифронтових районах.

Про трагедію у вівторок, 4 листопада, повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. Колеги розповіли про життєвий шлях покійного.

Що відомо про загиблого підполковника?

Руслан Ковбаснюк почав служити в органах внутрішніх справ у 2002 році. Свій професійний шлях він присвятив роботі в підрозділах кримінальної поліції.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік був у складі зведеного загону ГУНП в Луганській області. На рідних землях він виявляв диверсантів, коригувальників вогню, здійснював евакуацію мирного населення та доставляв гуманітарну допомогу тим, хто залишався в населених пунктах.

Згодом правоохоронець приєднався до складу груп швидкого реагування та служив на блокпостах – на Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині. Загинув підполковник унаслідок російської авіаційної атаки.

Колеги згадують його як відкриту, життєрадісну й доброзичливу людину, яка завжди підтримувала товаришів і заряджала позитивом. У роботі чоловік був відповідальним, уважним до деталей і принциповим.

Співробітники поліції Луганщини глибоко сумують через непоправну втрату побратима та висловлюють щирі співчуття рідним і близьким,

– йдеться в повідомленні.

