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      Садовый ко Дню глухих записал обращение жестовой речью: видео

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Городской председатель Львова Андрей Садовый присоединился к флешмобу по случаю Международного дня жестовых языков и Международного дня глухих. Международный день жестовых языков отмечают 23 сентября, а Международный день глухих – в последнее воскресенье сентября, в этом году это будет 30 сентября.

      Также политик записал видеообращение жестовой речью. В ролике он приглашает языком жестов на кофе во Львов.

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      Завершается обращение фразой "Я вас люблю".

      Садовый к Международному дню жестовых языков и Международному дню глухих записал видеообращение языком жестов

      Что известно о флешмобе к Международному дню глухих и Международному дню жестовых языков

      Во Львове представители разных сфер, в том числе местной власти, в коротких видео обращаются жестовой речью к глухим и размещают короткие видео в фейсбук. По словам организаторов, цель такого флешмоба – привлечение внимания к сообществу глухих и языку жестов.

      Что известно о Международном дне жестовых языков

      Он был принят на 72-й сессии Генассамблеи ООН 19 декабря 2017 года. Отмечают этот день ежегодно 23 сентября, начиная с 2018 года. Дата 23 сентября была выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1951 году в итальянском Риме была основана Всемирная федерация глухих (ВФГ), которая на данный момент объединяет более 70 миллионов глухих людей во всем мире и 135 национальных ассоциаций глухих. Одной из главных задач ВФГ является сохранение жестовых языков и культуры глухих как предпосылок реализации прав человека для таких людей.

      Что известно о Международном дне глухих

      Это день утвердили в 1951 году по случаю создания Всемирной федерации глухих. Отмечают его в последнее воскресенье сентября. Также этот день завершает Международная неделя глухих, начинающаяся Международным днем ​​жестовых языков.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Новости Львова
      Источник: 24 канал
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