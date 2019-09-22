Садовый ко Дню глухих записал обращение жестовой речью: видео

Городской председатель Львова Андрей Садовый присоединился к флешмобу по случаю Международного дня жестовых языков и Международного дня глухих. Международный день жестовых языков отмечают 23 сентября, а Международный день глухих – в последнее воскресенье сентября, в этом году это будет 30 сентября.

Также политик записал видеообращение жестовой речью. В ролике он приглашает языком жестов на кофе во Львов.

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Завершается обращение фразой "Я вас люблю".

Садовый к Международному дню жестовых языков и Международному дню глухих записал видеообращение языком жестов

Что известно о флешмобе к Международному дню глухих и Международному дню жестовых языков

Во Львове представители разных сфер, в том числе местной власти, в коротких видео обращаются жестовой речью к глухим и размещают короткие видео в фейсбук. По словам организаторов, цель такого флешмоба – привлечение внимания к сообществу глухих и языку жестов.

Что известно о Международном дне жестовых языков

Он был принят на 72-й сессии Генассамблеи ООН 19 декабря 2017 года. Отмечают этот день ежегодно 23 сентября, начиная с 2018 года. Дата 23 сентября была выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1951 году в итальянском Риме была основана Всемирная федерация глухих (ВФГ), которая на данный момент объединяет более 70 миллионов глухих людей во всем мире и 135 национальных ассоциаций глухих. Одной из главных задач ВФГ является сохранение жестовых языков и культуры глухих как предпосылок реализации прав человека для таких людей.

Что известно о Международном дне глухих

Это день утвердили в 1951 году по случаю создания Всемирной федерации глухих. Отмечают его в последнее воскресенье сентября. Также этот день завершает Международная неделя глухих, начинающаяся Международным днем ​​жестовых языков.