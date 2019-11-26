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      Садовый: обменять Медведчука на пленных – предложение актуально до сих пор

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      Андрей Садовый, городской голова Львова / 24 канал

      Городской председатель Львова Андрей Садовый прокомментировал информацию о том, что Печерский суд обязал ГПУ открыть против него дело по иску Медведчука.

      Сообщение о том, что суд обязал Генпрокуратуру открыть дело против Садового по иску Медведчука обнародовала пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь" 26 ноября, пишет Интерфакс-Украина.

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      В иске одного из лидеров ОПЗЖ в отношении городского головы Львова говорится о заявление последнего о том, что Медведчука стоит обменять на украинских пленников Кремля.

      Я действительно предлагал обменять Медведчука на наших военнопленных. Мое предложение актуально до сих пор,
      – написал Садовый в фейсбуке.

      "Символично, что это решение приняли 21 ноября, в день начала Революции Достоинства. Именно 21 ноября мне вручили подозрение. Интересное совпадение. Я вот думаю, а вся эта нечисть не знает других дат?"– интересуется городской голова Львова.

      Напомним, Андрей Садовый 4 декабря 2018 года разместил в ютубе видеоролик с призывом обменять Медведчука на украинских моряков, которых пленила Россия.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой Печерский суд Киева Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук
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