Садовый: обменять Медведчука на пленных – предложение актуально до сих пор

Городской председатель Львова Андрей Садовый прокомментировал информацию о том, что Печерский суд обязал ГПУ открыть против него дело по иску Медведчука.

Сообщение о том, что суд обязал Генпрокуратуру открыть дело против Садового по иску Медведчука обнародовала пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь" 26 ноября, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также: Садовый о подозрении САП: нам нечего скрывать или придумывать – видео

В иске одного из лидеров ОПЗЖ в отношении городского головы Львова говорится о заявление последнего о том, что Медведчука стоит обменять на украинских пленников Кремля.

Я действительно предлагал обменять Медведчука на наших военнопленных. Мое предложение актуально до сих пор,

– написал Садовый в фейсбуке.

"Символично, что это решение приняли 21 ноября, в день начала Революции Достоинства. Именно 21 ноября мне вручили подозрение. Интересное совпадение. Я вот думаю, а вся эта нечисть не знает других дат?"– интересуется городской голова Львова.

Напомним, Андрей Садовый 4 декабря 2018 года разместил в ютубе видеоролик с призывом обменять Медведчука на украинских моряков, которых пленила Россия.