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      Садовый рассказал, планируют ли создавать партию мэров

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / Фото 24 канала

      Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал, что сейчас нет фундаментальных разговоров о создании партии мэров. Однако он не исключает, что такая политсила таки появится, если будет давление от центральной власти.

      Информацию о создании партии мэров Садовый назвал слухами, которые звучат уже "лет 15", передает ТСН.

      "Партии должны объединяться на принципах идеологии, а не на профессиональных принципах. Есть ассоциация городов. Мэры между собой возмущаются, эти разговоры острые. Вы же видите, что мэры на передовой сейчас. На самом деле, государство не имеет никакой возможности помогать, потому используют свои ресурсы. Поэтому иногда появляются эмоции, острые высказывания", – отметил Садовый.

      Новость дополняется...

      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости политики Андрей Садовой
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