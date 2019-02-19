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      Садовый встретился с Главой Европейского Совета Дональдом Туском

      23 Читати новину українською
      Дональд Туск с Андреем Садовым
      Дональд Туск с Андреем Садовым / facebook.com

      Глава Европейского Совета Дональд Туск провел встречу с кандидатом в президенты Украины Андреем Садовым во время своего визита во Львов.

      "Господин Туск является нашим самым большим другом и союзником в ЕС. Я поблагодарил его за поддержку, а также рассказал о ходе избирательной гонки в Украине. В то же время получил приглашение посетить Брюссель. Сегодня конъюнктура в Европе складывается не в пользу Украины. Все большую силу набирают европейские партии и политики, которые смотрят в сторону Москвы. Поэтому мы должны ценить всех, кто твердо стоит на позициях поддержки Украины", – рассказал Андрей Садовый.

      Дональд Туск оставил запись в книге почетных гостей Львова, а также прогулялся по городу в сопровождении Андрея Садового.

      Напомним, сегодня Дональд Туск также выступил в украинском парламенте с речью в поддержку Украины.

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      Теги: Новости политики Андрей Садовой Новости Львова Дональд Туск
      Источник: 24 Канал
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