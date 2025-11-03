Не все так просто, генерал армии оценил, удастся ли удержать Покровск
- Бои за Покровск продолжаются, и российские войска пытаются зайти в город.
- Генерал Николай Маломуж отметил, что ситуация сложная, но судьба Покровска зависит от действий украинского командования.
Бои за Покровск продолжаются, российские войска пытаются зайти в город и перерезать дороги снабжения. Часть территории остается под угрозой окружения.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что ситуация сложная, но еще может измениться. По его словам, судьба Покровска зависит от дальнейших действий украинского командования.
Как россияне пытаются взять Покровск?
Российские войска действуют сразу в нескольких направлениях, пытаясь окружить Покровск и взять под контроль основные дороги снабжения. Враг применяет смешанную тактику, сочетая обходные маневры с локальными штурмами в пределах города. Из-за этого ситуация остается динамичной и непредсказуемой.
Путину важно показать, что Покровск уже под контролем. Для него это не только военный, но и политический результат, который нужен для демонстрации успехов перед россиянами,
– отметил Маломуж.
Противник концентрирует значительные ресурсы на этом направлении, несмотря на большие потери. Такие действия свидетельствуют, что Москва стремится не только тактического продвижения, но и символического достижения. Украинские подразделения продолжают сдерживать атаки, не позволяя врагу замкнуть кольцо вокруг города.
Какова ситуация в районе Покровска: смотрите на карту
Бои за Покровск могут стать решающими
Украинские силы удерживают часть позиций, хотя ситуация на направлении остается сложной. Россияне перебрасывают резервы и пытаются замкнуть кольцо, но наши подразделения проводят контрудары, чтобы сорвать их планы. Все может решиться в ближайшие дни.
Если мы нейтрализуем резервы врага и нанесем удары по замыкающимся клещам, это будет самый эффективный метод. Такие действия могут изменить ситуацию на Покровском направлении,
– объяснил генерал.
Успех украинской обороны зависит от скорости принятия решений и координации подразделений. Решающим фактором может стать нестандартное ведение боя, которое заставит противника перейти к обороне. Несмотря на тяжелые условия, украинская армия сохраняет потенциал для маневра и инициативы.
Украина нуждается в подготовленных резервах для контрударов
Маломуж обратил внимание, что Россия месяцами готовит свои штурмовые группы, тогда как Украине необходимо быстрее формировать и тренировать специальные подразделения. Даже в сложных условиях ключевым фактором успеха остается стратегическое мышление. Украина имеет ресурсы и подготовленные подразделения, но результат зависит от того, насколько быстро и гибко командование принимает решения.
Если враг месяцами готовит свои клещи, мы тоже должны готовить спецподразделения, которые смогут нанести неожиданные удары по флангам и тылам,
– отметил генерал.
Такие действия, по его убеждению, дают шанс сорвать планы противника и перейти к активным действиям. Он отметил, что нужна стратегическая воля и решимость командования, ведь только нестандартные решения могут переломить ситуацию на Покровском направлении.
Ситуацию можно изменить только благодаря большой мудрости и мастерству командиров. Нужны не просто силы, а нестандартные действия, которые выбьют врага из равновесия,
– подытожил Маломуж.
Он убежден, что сейчас на Покровском направлении решается не только локальная операция, но и дальнейшая динамика боевых действий на востоке. Успешная оборона станет сигналом, что Украина способна удерживать стратегически важные города даже под давлением численно превосходящих сил России.
Что известно о ситуации в Покровске?
- Россия перебросила основные силы на направление Покровска и Мирнограда. По данным ISW, оккупанты штурмовали город с нескольких направлений, но понесли большие потери. Украинские войска сдерживали атаки, в частности у Родинского, Красного Лимана, Котлиного и Молодецкого.
- Геолокационные кадры свидетельствовали, что россияне частично продвинулись в центр и на юго-восток Покровска, однако ВСУ удерживали большинство позиций. Украинские десантники провели успешную операцию к западу от города, высадившись с вертолетов UH-60 Black Hawk в районах, которые враг считал захваченными.
- По сводке Генштаба, только 2 ноября на Покровском направлении произошло 62 боя. Россияне пытались прорвать оборону вблизи Никаноровки, Мирнограда, Новоэкономичного, Покровска и еще нескольких населенных пунктов, но успеха не имели.
- Ситуация остается сложной: враг продолжает наступление, однако украинские силы удерживают оборону и контратакуют в отдельных районах.