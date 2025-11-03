Не все так просто, – генерал армії оцінив, чи вдасться утримати Покровськ

Бої за Покровськ тривають, російські війська намагаються зайти в місто та перерізати дороги постачання. Частина території залишається під загрозою оточення.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, що ситуація складна, але ще може змінитися. За його словами, доля Покровська залежить від подальших дій українського командування.

Як росіяни намагаються взяти Покровськ?

Російські війська діють одразу у кількох напрямках, намагаючись оточити Покровськ і взяти під контроль основні дороги постачання. Ворог застосовує змішану тактику, поєднуючи обхідні маневри з локальними штурмами в межах міста. Через це ситуація залишається динамічною й непередбачуваною.

Путіну важливо показати, що Покровськ уже під контролем. Для нього це не лише військовий, а й політичний результат, який потрібен для демонстрації успіхів перед росіянами,

– зазначив Маломуж.

Противник концентрує значні ресурси на цьому напрямку, попри великі втрати. Такі дії свідчать, що Москва прагне не лише тактичного просування, а й символічного здобутку. Українські підрозділи продовжують стримувати атаки, не дозволяючи ворогу замкнути кільце навколо міста.

Яка ситуація в районі Покровська: дивіться на карту

Бої за Покровськ можуть стати вирішальними

Українські сили утримують частину позицій, хоча ситуація на напрямку залишається складною. Росіяни перекидають резерви й намагаються замкнути кільце, але наші підрозділи проводять контрудари, щоб зірвати їхні плани. Усе може вирішитися найближчими днями.

Якщо ми нейтралізуємо резерви ворога і завдамо ударів по кліщах, що замикаються, це буде найефективніший метод. Такі дії можуть змінити ситуацію на Покровському напрямку,

– пояснив генерал.

Успіх української оборони залежить від швидкості ухвалення рішень і координації підрозділів. Вирішальним фактором може стати нестандартне ведення бою, яке змусить противника перейти до оборони. Попри важкі умови, українська армія зберігає потенціал для маневру та ініціативи.

Україна потребує підготовлених резервів для контрударів

Маломуж звернув увагу, що Росія місяцями готує свої штурмові групи, тоді як Україні необхідно швидше формувати та тренувати спеціальні підрозділи. Навіть за складних умов ключовим чинником успіху залишається стратегічне мислення. Україна має ресурси та підготовлені підрозділи, але результат залежить від того, наскільки швидко й гнучко командування ухвалює рішення.

Якщо ворог місяцями готує свої кліщі, ми теж повинні готувати спецпідрозділи, які зможуть завдати неочікуваних ударів по флангах і тилах,

– зауважив генерал.

Такі дії, на його переконання, дають шанс зірвати плани противника й перейти до активних дій. Він наголосив, що потрібна стратегічна воля та рішучість командування, адже лише нестандартні рішення можуть переломити ситуацію на Покровському напрямку.

Ситуацію можна змінити лише завдяки великій мудрості й майстерності командирів. Потрібні не просто сили, а нестандартні дії, які виб'ють ворога з рівноваги,

– підсумував Маломуж.

Він переконаний, що зараз на Покровському напрямку вирішується не лише локальна операція, а й подальша динаміка бойових дій на сході. Успішна оборона стане сигналом, що Україна здатна втримувати стратегічно важливі міста навіть під тиском чисельно переважаючих сил Росії.

Що відомо про ситуацію в Покровську?